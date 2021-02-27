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两艘部署中东的美军军舰现新冠疫情

2021年02月27日08:42 | 来源：新华网
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美国军方26日证实，美国海军部署在中东地区的两艘军舰暴发新冠疫情，其中一艘已停靠至巴林的港口，另一艘即将靠岸。

美国海军第五舰队发言人丽贝卡·雷巴里奇26日说，“圣迭戈”号两栖船坞运输舰上12名船员新冠病毒检测结果呈阳性，所有阳性病例在船上隔离，运输舰在巴林港口停靠。

“我们已经与巴林政府和卫生部协调港口访问和医疗援助事宜。”她说。

美国海军第五舰队司令部位于巴林，主要负责波斯湾、红海和阿拉伯海及印度洋部分地区的海上军事行动。

雷巴里奇说，另一艘“菲律宾海”号导弹巡洋舰上，多人疑似感染。这艘巡洋舰将靠岸，以做进一步检测。出于安全考虑，雷巴里奇没有公开具体停靠地点。

美联社报道，“圣迭戈”号搭载将近600名船员和海军陆战队员，“菲律宾海”号搭载大约380名船员。

美国海军迄今最大规模感染发生在“西奥多·罗斯福”号航空母舰上。去年3月报告首批新冠病例以来，总计超过1200名舰上人员确诊感染，其中1人病亡。

受疫情影响，“西奥多·罗斯福”号航母被迫在关岛停靠接近2个月，舰上4800人全部上岸隔离。这艘航母失败的疫情应对引发美国海军近几年来最大一次领导力危机。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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