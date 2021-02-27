美国食品和药物管理局25日同意在两周内以常规药用冰箱温度存储和运输美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。

辉瑞和生物新技术公司先前对疫苗在更高温度下的安全性展开研究，以研究结果为依据，上周请求美国药管局放宽对疫苗储存温度的规定。药管局25日允许辉瑞疫苗在常规药用冰箱存放不超过两周。

一般而言，常规药用冰箱温度可控制在零下20摄氏度上下。

而药管局去年12月批准辉瑞疫苗紧急使用时，要求这款疫苗在零下80摄氏度至零下60摄氏度的超低温环境运输和储存，意味着必须使用特制容器运输和储存。

就放宽温度要求，药管局生物制品评价与研究中心主任彼得·马克斯说：“可选择的运输和储存温度有助减轻疫苗接种点采购超低温存储设备的压力，将帮助（辉瑞）疫苗运抵更多接种点。”

辉瑞疫苗为信使核糖核酸(mRNA)疫苗。相比传统疫苗，这种疫苗更容易失效，对运输和存储要求更严格。一旦解冻，辉瑞疫苗在2摄氏度至8摄氏度环境中存放不超过5天，在室温环境存放不超过两小时。（包雪琳）【新华社微特稿】

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