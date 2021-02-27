西班牙卫生部25日公布数据显示，有资格接种新冠疫苗的西班牙人中仅约2%拒绝接种，包括那些因医学原因无法接种的人。

截至24日，共计45611人选择不接种新冠疫苗。一线医生、养老院员工和居住者、80岁以上人群等优先接种群体中，已有约210万人接种至少一剂疫苗，其中约120万人完成两剂接种。

“数据真的乐观，”西班牙高级卫生官员西尔维娅·卡尔松在记者会上说，“这说明整个西班牙社会对疫苗接种的认可和信心。”

路透社报道，西班牙新冠感染率继续下降。过去14天每10万人平均206人感染，比1月底平均近900人感染下降不少。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙认为，病例骤减提高今后几天解除一些防疫限制的可能性。不过，他强调，医院的压力依然相当大。

就马德里自治区政府决定允许最多500人游行庆祝三八国际妇女节，西蒙说，应尽可能避免大规模人员聚集。

西班牙卫生部25日通报新增新冠确诊病例9568例、死亡病例345例，累计确诊318万例、死亡68468例。（陈丹）【新华社微特稿】

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