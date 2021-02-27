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海地越狱事件致多人丧生

2021年02月27日08:39 | 来源：新华网
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海地首都太子港市郊一座监狱25日发生越狱事件，致典狱长在内多人死亡。

海地国家警察局发言人加里·德罗西耶告诉法新社记者，克鲁瓦-德布凯民事监狱典狱长保罗·约瑟夫死于狱中，“多人越狱”。

这名发言人没有说明具体越狱人数。

当地一名警官向美联社记者证实，越狱导致人员死亡，犯人“携带武器且危险”。

美联社以监狱附近居民为消息源报道，犯人逃离监狱前，一伙武装人员朝监狱守卫射击，此后数小时内仍然可以听到枪声从监狱内传出。

美联社记者在监狱附近街道发现至少7具尸体。死者身份无法确认。

警方如今重新控制监狱。海地官方尚未就此事发表评论。

克鲁瓦-德布凯民事监狱建于2012年，同年投入使用，2014年发生一起大规模越狱事件，300余名犯人成功越狱。美联社报道，事发时，这座监狱关押899名犯人，超出其设计容量130多人。

海地是全球最不发达国家之一，1804年宣布独立后长期遭受外国占领和控制，政治派别争斗不休，滥权腐败屡禁不止。海地当前政治僵局依旧，安全形势恶化，新冠疫情和经济社会困境相互叠加，暴力犯罪和社会动荡相互交织。（蒋国鹏）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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