人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

叙利亚外交部强烈谴责美国对叙实施空袭

2021年02月27日05:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社大马士革2月26日电（记者郑一晗　汪健）叙利亚外交部26日发表声明，强烈谴责美国对叙利亚东部地区实施空袭。

　　声明说，美军战斗机25日对叙利亚东部边境地区实施轰炸，此举不仅公然违反国际法和联合国宪章，也传递出美国新政府在政策方面的消极信号。美国发动袭击时联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森正在叙首都大马士革访问，美方此举表明美国无视国际法在解决叙利亚危机中发挥的作用。

　　声明表示，美国此举将导致地区局势升级，叙利亚要求美国政府改变其侵略性作风，停止向各种形式的恐怖组织提供支持。

　　声明重申，叙利亚政府有决心从占领者和恐怖分子手中解放和收复所有领土，重建被摧毁的家园。叙利亚再次呼吁联合国安理会承担起维护国际和平与安全的责任，立即采取行动制止美国的侵略行为，并结束美国等多国对叙利亚的占领。

　　美国国防部25日发表声明说，美军当天早些时候对位于叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标发动空袭，摧毁多处设施。此次空袭是拜登就任美国总统后首次经确认的军事行动。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部