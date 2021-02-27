新华社大马士革2月26日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚外交部26日发表声明，强烈谴责美国对叙利亚东部地区实施空袭。

声明说，美军战斗机25日对叙利亚东部边境地区实施轰炸，此举不仅公然违反国际法和联合国宪章，也传递出美国新政府在政策方面的消极信号。美国发动袭击时联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森正在叙首都大马士革访问，美方此举表明美国无视国际法在解决叙利亚危机中发挥的作用。

声明表示，美国此举将导致地区局势升级，叙利亚要求美国政府改变其侵略性作风，停止向各种形式的恐怖组织提供支持。

声明重申，叙利亚政府有决心从占领者和恐怖分子手中解放和收复所有领土，重建被摧毁的家园。叙利亚再次呼吁联合国安理会承担起维护国际和平与安全的责任，立即采取行动制止美国的侵略行为，并结束美国等多国对叙利亚的占领。

美国国防部25日发表声明说，美军当天早些时候对位于叙利亚东部伊朗支持的民兵组织目标发动空袭，摧毁多处设施。此次空袭是拜登就任美国总统后首次经确认的军事行动。

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