新华社华盛顿2月26日电（记者徐剑梅 邓仙来）据《今日美国报》26日报道，2020年美国造成4人及以上伤亡的严重枪击案数量创下历史新高，较2019年激增47%。同时，美国枪支销售数量也突破历史纪录，民众对公共安全担忧加剧。

《今日美国报》对美国非营利组织“枪支暴力档案”汇总数据的分析显示，2020年美国发生611起造成4人及以上伤亡的严重枪击案，导致513人死亡、2543人受伤。此外，2020年美国多州枪击案数量创下历史新高。

过去4年的“枪击暴力档案”数据显示，在2020年之前，美国单月发生严重枪击案的数量没有超过53起；2020年5月至10月，严重枪击案数量每个月都超过50起，其中6月95起，7月88起。

与此同时，2020年美国枪支销售数量也突破历史纪录，民众对公共安全担忧加剧。美国联邦调查局全年针对枪支购买进行了3970万人次背景调查，比2019年增加40%。

报道援引美国犯罪学家的分析认为，2020年美国枪击案猛增，很大程度上是因为新冠疫情肆虐下，美国失业情况严重、暴力抗议活动蔓延、大量年轻人经常无所事事。此外，由于疫情导致餐馆、影院等大量公共场所关闭，2020年涉枪暴力事件往往发生在家庭和帮派成员之间。

美国犯罪学家表示，2021年如果疫情缓解、经济反弹、恢复到校上课，美国枪击犯罪状况或将有所缓和。但美国要真正改变枪支犯罪形势，还需要进行一系列政策调整，改变长期存在的医疗、教育、住房和就业不公平现象。

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