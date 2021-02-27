人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国2020年严重枪击案数量创历史新高

2021年02月27日05:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月26日电（记者徐剑梅 邓仙来）据《今日美国报》26日报道，2020年美国造成4人及以上伤亡的严重枪击案数量创下历史新高，较2019年激增47%。同时，美国枪支销售数量也突破历史纪录，民众对公共安全担忧加剧。

　　《今日美国报》对美国非营利组织“枪支暴力档案”汇总数据的分析显示，2020年美国发生611起造成4人及以上伤亡的严重枪击案，导致513人死亡、2543人受伤。此外，2020年美国多州枪击案数量创下历史新高。

　　过去4年的“枪击暴力档案”数据显示，在2020年之前，美国单月发生严重枪击案的数量没有超过53起；2020年5月至10月，严重枪击案数量每个月都超过50起，其中6月95起，7月88起。

　　与此同时，2020年美国枪支销售数量也突破历史纪录，民众对公共安全担忧加剧。美国联邦调查局全年针对枪支购买进行了3970万人次背景调查，比2019年增加40%。

　　报道援引美国犯罪学家的分析认为，2020年美国枪击案猛增，很大程度上是因为新冠疫情肆虐下，美国失业情况严重、暴力抗议活动蔓延、大量年轻人经常无所事事。此外，由于疫情导致餐馆、影院等大量公共场所关闭，2020年涉枪暴力事件往往发生在家庭和帮派成员之间。

　　美国犯罪学家表示，2021年如果疫情缓解、经济反弹、恢复到校上课，美国枪击犯罪状况或将有所缓和。但美国要真正改变枪支犯罪形势，还需要进行一系列政策调整，改变长期存在的医疗、教育、住房和就业不公平现象。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部