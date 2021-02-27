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中国常驻联合国代表在缅甸问题联大非正式会议上阐述中方立场

2021年02月27日05:09 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月26日电 第75届联合国大会26日举行非正式会议，听取联合国秘书长缅甸问题特使比尔格纳通报。中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

　　张军表示，中国和缅甸是友好邻邦，中方一直十分关注缅甸局势的发展。中方希望缅甸各方从国家民族的根本和长远利益出发，在宪法和法律框架下通过对话协商，妥善处理分歧，维护政治和社会稳定，以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。当前形势下，各方都应保持冷静克制，不要做激化矛盾、升级紧张的事情，不要使用暴力，防止出现大规模流血事件。中方正同缅甸相关各方进行接触沟通，推动局势缓和降温，早日恢复正常。

　　张军指出，缅甸国内发生的事情本质上是缅内政。国际社会应当在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和国家统一的前提下，帮助缅甸相关各方按照缅甸人民意愿和利益开展对话与和解。国际社会发出的声音、采取的措施应有助于缅各方弥合分歧、解决问题，应避免激化矛盾使局势进一步复杂化。

　　张军表示，缅甸是东盟大家庭的一员。中方支持东盟以“东盟方式”就缓和缅当前事态发挥积极作用，赞赏东盟国家斡旋努力。东盟国家正在讨论举行非正式特别外长会，中方期待有关会议能在协商一致的基础上尽快举行，为推动问题解决提供有益平台和机会。中方相信东盟作为成熟的地区组织，有足够的政治智慧协助缅甸渡过难关。中方也支持比尔格纳特使继续开展斡旋调解工作，希望她维护好与缅甸各方沟通渠道，广泛开展接触，积极劝和促谈。国际社会应该为比尔格纳特使的工作创造有利条件，留出必要空间。

　　张军指出，缅甸若开邦问题根本上要由缅甸和孟加拉国通过双边对话协商加以解决。中方不希望缅国内局势对这一问题的解决造成新的困难。

(责编：胡永秋、牛镛)

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