新华社北京2月26日电（记者孙楠）中国政府中东问题特使翟隽26日表示，中东的和平与安全不仅关乎地区国家根本利益，也关乎全球稳定与发展。中方愿与中东国家共同努力，建设一个和平、安全、发展、繁荣的中东。

翟隽在接受媒体采访时说，中方将一如既往地支持中东国家维护国家主权和民族尊严，坚决反对霸权主义、强权政治，反对拉帮结派、制造对抗，反对单边主义、偏见歧视。

在谈到伊朗核问题时，翟隽表示，伊核全面协议来之不易，是业经联合国安理会决议核可的多边外交的重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑。中国支持伊核全面协议得到完整、有效履行，不是为了袒护伊朗，而是维护国际核不扩散体系，维护多边主义和以国际法为基础的国际秩序，更是维护中东海湾地区的和平稳定。

他说，正是由于上届美国政府单方面退出伊核全面协议，无视国际法和国际义务，伊朗才被迫减少履约，导致伊核问题陷入危机，中东海湾地区紧张局势加剧。“当务之急是推动伊核全面协议早日重回正轨。中方将继续为此同有关各方保持密切沟通协调，为此作出不懈努力。”

关于海湾地区安全形势，翟隽表示，中方已倡议在维护伊核全面协议前提下，搭建海湾地区多边对话平台，以集体协商方式管控危机，为缓和紧张局势注入动力，争取形成维护地区和平稳定的新共识。

在谈到巴勒斯坦问题时，翟隽说，该问题是中东地区不安宁、不稳定的“病根”。国际社会应当因势利导、群策群力，为推动巴以双方早日恢复和谈创造积极氛围。中国始终坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦人民实现独立建国梦想。

“新冠肺炎疫情暴发后，中国大力支持巴方抗疫，提供大批防疫物资，派出抗疫医疗专家组，多次组织卫生专家视频经验交流会，还向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚境内的巴勒斯坦难民提供个人防护用品，赢得巴勒斯坦人民交口称赞和地区国家普遍赞誉。”他说。

今年是叙利亚危机爆发10周年。翟隽表示，中国始终认为叙利亚的独立、主权和领土完整应当得到切实尊重和维护，叙利亚的未来应当由叙利亚人民自主决定，叙利亚问题应当通过政治途径解决。国际社会应当秉持“叙人所有，叙人主导”原则，推动叙利亚问题有关各方继续通过包容性对话寻求符合叙利亚国情、兼顾各方关切的方案，同时继续支持联合国开展斡旋，争取早日实现叙利亚问题的妥善解决。

“叙利亚问题10年来的演进历程充分证明，中国才是站在了真理的一边、正义的一边、历史的一边。”翟隽说，“作为安理会常任理事国和负责任的大国，中国将肩负起应有的担当，同国际社会一道，为帮助叙利亚以及所有像叙利亚这样深陷动荡的国家早日走出危机、恢复稳定作出不懈努力。”

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