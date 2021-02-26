人民网北京2月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持26日例行记者会。记者会实录如下：

总台国广记者：中国驻德国大使吴恳日前在接受德国《经济周刊》专访时表示，中方已邀请欧盟及其成员国代表访问新疆，但至今仍在等待答复。你是否能证实该邀请？为何至今尚未成行？

汪文斌：中方欢迎外国各界人士到新疆去走一走，看一看。过去几年，100多个国家的1200余名外交官、记者和宗教人士访问了新疆。他们通过实地访问了解到新疆的真实情况，认为自己在新疆看到的同一些西方媒体的报道完全不一样。中方欢迎欧盟及成员国驻华使节访疆并多次发出了邀请，尽可能考虑他们的愿望作出周到的安排，体现了最大诚意和灵活。但令人遗憾是，欧方对访问一拖再拖，横生枝节，屡屡提出一些不合理的要求，甚至提出会见因从事分裂国家活动被依法判刑的罪犯，让人感觉如果不按照欧方的“旨意”行事，他们就没有兴趣访问新疆。这显然是无视中国法律、干涉中国司法主权的挑衅做法。我要告诉大家的是，新疆的大门是敞开的，中方邀请不变，诚意不变。但是访问团不应是有罪推断式的“调查团”。

荷兰广播电视协会记者：据报道，荷兰议会二院25日通过动议认定新疆存在“种族灭绝”，成为通过此类动议的首个欧洲国家议会。中方对此有何回应？新疆真的存在“种族灭绝”吗？你认为新疆正在发生什么？第二，你刚才提及中方邀请欧盟及其成员国代表访问新疆，那么中方是否允许独立观察员有意义地访问新疆？荷兰议会二院通过该动议是否会对荷中关系产生负面影响？

汪文斌：首先，我要告诉你一个事实。1978年以来，新疆维吾尔族人口从555万增加到2018年的1271万，也就是说，新疆的维吾尔族人口在过去40多年中增长了一倍多。仅仅2010年至2018年的8年中，新疆的维吾尔族人口增幅达25%，这个数字高于全疆人口的增幅，更是同期新疆汉族人口增幅的10倍还多。我想请你首先向支持这个所谓动议的荷兰议员们问一问，面对这样一个数字，他们该如何解释他们所通过的这一动议？

荷兰议会二院有关涉疆动议罔顾事实与法律常识，对中国蓄意污蔑抹黑，粗暴干涉中国内政，中方强烈谴责、坚决反对。

涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂的问题，事关中国主权、领土完整和国家安全。前些年，新疆地区发生了上千起暴恐案件，成百上千的无辜民众受到伤害。面对这样的形势，中国政府坚决打击恐怖主义，同时开展预防性反恐，通过教育的方式实现去极端化。中国新疆地区认真落实联合国制定的《防止暴力极端主义行动计划》，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神。经过各族人民的努力，新疆已连续4年多没有再发生一起暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。事实证明，新疆从来就不存在什么“种族灭绝”，这完全是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。

我要强调的是，新疆事务纯属中国内政。中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。希望荷兰有关方面秉持客观公正立场，切实尊重中方核心利益和重大关切，立即停止错误做法，以实际行动维护双边关系发展大局。

至于你的第二个问题，我刚才也作了一些介绍。我们愿意也一直在为不带偏见、想客观了解新疆真实情况的人士提供方便，新疆的大门始终是敞开的。中方对欧盟及其成员国驻华使节访疆的邀请不变，诚意不变。但访问不应是去搞所谓有罪推断式的“调查”。

荷兰广播电视协会记者：是否可以理解为，荷兰议会二院通过该动议目前不会对双边关系产生负面影响？

汪文斌：我愿重申，新疆事务纯属中国内政，中方捍卫自身主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们希望荷方有关方面和人士能够客观看待涉疆问题，以实际行动维护双边关系大局。

《北京青年报》记者：昨日，中国生态环境部新闻发言人表示，解振华先生已担任中国气候变化事务特使。请问，解特使是否已与美国总统气候问题特使克里建立联系并开展对话？

汪文斌：解振华出任中国气候变化事务特使，体现了中国政府对应对气候变化工作的高度重视。解特使已经与美国总统气候问题特使克里建立联系，并开展对话磋商。中方愿同美方及国际社会一道，加强气候变化挑战合作应对，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，助力全球绿色低碳发展。

印度报业托拉斯记者：25日，印度外长苏杰生同王毅国务委员兼外长通电话。双方的消息稿都提及双方将建立沟通热线，你能否介绍具体情况？热线是建立在两个外交部之间还是外长之间？是定期的安排吗？热线何时开通？

汪文斌：正如你提到的，中印两国外长昨天通了话，我们也发布了消息稿。至于你提到的具体问题，双方将就此进行商谈。

印度广播公司记者：在中印外长通话中，双方讨论了莫斯科协定执行情况。第一阶段结束后，目前两军在其他地区的脱离接触有何进展，将何时开始？

汪文斌：近期，中印一线部队在班公湖地区完成脱离接触，现地局势明显缓解。双方应珍惜当前来之不易的局面，共同巩固既有成果，保持磋商势头，进一步缓和事态，完善边境管控机制，推进边界谈判进程，不断积累增进互信，实现边境地区和平安宁。

香港中评社记者：据报道，美国会众院外委会审议通过一项不具约束力的决议案，谴责中国中央政府和香港特区政府颁布和实施香港国安法等行为侵犯香港人权和自由，鼓励拜登政府同盟友、伙伴协调追究中国政府责任。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在涉港问题上的立场是一贯的、明确的。香港国安法实施以来，香港开启了由乱及治的重大转折，香港民众再也不用受动荡和暴力威胁，能在安全环境中更好行使各项合法权利、享受充分的自由。近300万香港市民自发签名力挺香港国安法，近70%香港市民认为香港在国安法实施后更安全稳定，充分说明香港国安法深得人心。美国会有关决议案对香港国安法的指责完全违背客观事实、完全罔顾香港民心。美国自己有几十部涉及国家安全的法律，有关决议案却反对香港国安法，是赤裸裸的双重标准，反映了美方的虚伪本质。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。我们敦促美方恪守国际法和国际关系基本准则，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，尊重香港法治，停止审议推进有关涉港决议案，停止借涉港问题干涉中国内政。

日本广播协会记者：美国白宫发言人25日表示，美国目前还未决定是否参加北京冬奥会，中方对此有何评论？另外，美国25日轰炸了叙利亚东部伊朗支持的民兵组织，中方对此有何评论？

汪文斌：将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益，包括美国奥委会在内的国际社会各界都反对抵制奥运会或者要求更改奥运会举办地点的错误做法。谣言止于智者，事实必将战胜谎言。我们坚信，通过各方一道努力，2022年北京冬奥会必将成为一届非凡、卓越的奥运盛会。

关于第二个问题，中方注意到有关报道，我们呼吁有关各方尊重叙利亚主权、独立和领土完整，避免给叙利亚局势增加新的复杂因素。

法新社记者：昨日，美国候任贸易代表戴琦称，将继续把加征关税作为与中国在内的国家进行贸易谈判的筹码，中方对此有何评论？

汪文斌：近日，中国商务部负责人已经就中美经贸关系问题回答了记者提问，建议你去查阅相关的消息稿。中美经贸领域的具体问题，也建议你向中方主管部门询问。我愿重申，中美经贸关系的本质是互利共赢，中美双方的利益深度融合，合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。

深圳卫视记者：2月25日，人权理事会就人权高专关于斯里兰卡的国别报告举行互动对话。一些西方国家对斯人权状况提出批评，要求斯对国内冲突期间侵犯人权行为进行彻查和追责，要求人权高专办和特别机制加大监督和介入有关进程。中方对此有何评论？

汪文斌：作为斯里兰卡的友好邻邦，中国真诚希望斯里兰卡保持政治稳定、民族团结和国家统一，祝愿斯里兰卡在国家发展的道路上取得更大成就。中方赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护本国人权，推动经济社会可持续发展，提高人民生活水平，保障弱势群体权利，继续推进民族和解，打击恐怖主义。

中方一贯反对将人权问题政治化和双重标准做法，反对借口人权问题干涉别国内政。各国应恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和政治独立，尊重各国为促进和保护人权所作努力，摒弃干涉别国内政和政治施压作法，通过建设性对话与合作处理人权领域的分歧，共同推动国际人权事业健康发展。

彭博社记者：据彭博社报道，印度向世界各地尤其是向较贫困国家运送的免费疫苗数量超过了中国，中方对此有何评论？

汪文斌：我们欢迎并期待能有更多国家行动起来，向国际社会特别是广大发展中国家提供疫苗，助力国际抗疫合作。

当前，中方克服自身困难对外提供疫苗，以实际行动落实习近平主席将疫苗作为全球公共产品的宣示。中国已经或正在向53个国家提供疫苗援助，已经或正在向27个国家出口疫苗。

中方将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，为全球赢得抗击疫情的最终胜利作出自己的贡献。我们希望有条件的国家都能为帮助发展中国家获得疫苗出一份力，促进疫苗在全球的公平分配和使用。

澎湃新闻记者：近期，英国、欧盟、德国、美国、加拿大等滥用联合国人权理事会平台，对中国进行无端指责。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：我们坚决反对少数国家和机构罔顾事实，编造和散布涉疆、涉藏、涉港谎言，对中国进行污蔑抹黑。把人权问题政治化、工具化，操弄人权问题干涉他国内政是这些国家的惯用伎俩。这是对国际人权对话与合作的干扰和阻挠，也是对世界人权进步事业的践踏和破坏。

中国共产党和中国政府奉行以人民为中心的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展。历史和现实证明，中国的人权发展扎根本国土壤，服务本国人民，取得了举世瞩目的成就，充分说明中国的人权发展道路走得通、走得好。中国人权状况处于历史最好时期，任何不带偏见的人都无法否认这一点。

昨天，习近平主席在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，28个人口较少民族全部整族脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。许多贫困民众告别溜索桥、天堑变成了通途，告别苦咸水、喝上了洁净水，告别四面漏风的泥草屋、住上了宽敞明亮的砖瓦房，创造了人类减贫史上的奇迹。

消除绝对贫困是中国人权事业取得的历史性成就，从理论和实践上为解决世界范围的贫困问题提供了中国方案，是对世界人权进步事业作出的重要贡献，也是对少数国家歪曲、抹黑中国人权状况的有力回答。

俄新社记者：美国军方昨日对叙利亚东部伊朗支持的军事组织所有的设施进行空袭，有报道称袭击导致数人伤亡。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才在回答日本记者的提问中回答了这个问题，我愿重申：中方呼吁有关各方尊重叙利亚主权、独立和领土完整，避免给叙利亚局势增加新的复杂因素。

(责编：徐祥丽、刘慧)