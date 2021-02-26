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中国政府中东问题特使翟隽介绍中国—中东国家合作情况与我对中东热点问题立场

2021年02月26日19:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月26日电 （记者 韩晓明）中国政府中东问题特使翟隽26日在北京接受人民日报、新华社、中央广播电视总台等中文媒体集体采访。

翟隽介绍了中国与中东地区国家合作情况。翟隽表示，在过去一年中，在世纪疫情和百年变局交织、全球经济陷入严重衰退、世界进入动荡变革期的大背景下，中国同地区国家关系保持健康稳定发展，成为南南合作典范。双方政治互信不断加强，团结抗疫互帮互助，务实合作和集体合作实现互利共赢。在新的一年里，中国将同地区国家保持高层交往势头，深化疫苗合作，支持地区国家复工复产，共同倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观。

翟隽就涉疆问题指出，所谓涉疆问题根本不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、去极端化、反分裂问题。当前新疆社会大局稳定，人民安居乐业，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成绩，新疆的反恐和去极端化举措得到了包括阿拉伯、伊斯兰国家在内的国际社会的普遍认可。

翟隽还就中东局势和地区热点问题阐述了中方立场。翟隽表示，中东的和平与安全不仅关乎地区国家根本利益，也关乎全球稳定与发展。推动地区局势缓和降温，维护地区安全稳定，符合国际社会共同利益。关于伊朗问题，中方支持伊核全面协议得到完整、有效履行，当务之急是推动伊核全面协议早日重回正轨；关于海湾地区安全形势，中方倡议在维护伊核全面协议前提下搭建海湾地区多边对话平台，以集体协商方式管控危机，争取形成维护地区和平稳定的新共识；关于巴勒斯坦问题，中方将一如既往坚持“两国方案”大方向，同国际社会一道努力，在联合国有关决议、“土地换和平”原则等基础上，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正解决；关于叙利亚问题，中方认为叙利亚的独立、主权和领土完整应当得到切实尊重和维护，叙利亚的未来应当由叙利亚人民自主决定，叙利亚问题应当通过政治途径解决。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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