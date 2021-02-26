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比利时华商会第五届理事会宣布就职

2021年02月26日17:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔2月25日电 （记者 任彦）比利时华商会第五届理事会就职典礼25日举行，孙策荣任新一届理事会会长。中国驻比利时使馆领事行政参赞孙伟到会祝贺。中国侨联、浙江省侨联、江苏省侨联等机构发来贺信。

就职仪式通过视频会议方式举行。孙策在发言中表示，华商会将秉承爱国爱乡、服务侨胞、为华商搭建平台的创会宗旨，积极弘扬中国文化，维护祖国统一，促进中比经贸文化交流，为推进疫情后经济恢复与发展多做实事。“我们将为‘后疫情时代’中欧经贸文化合作交流搭建平台，为祖（籍）国小微企业在海外发展对接资源，助力侨胞参与‘一带一路’建设。”

孙伟在致辞中表示，比利时华商会在服务旅比侨胞、支持国内贫困地区发展、促进中比交流合作方面做了大量工作。希望孙策会长团结带领新一届理事会全体成员，齐心协力、无私奉献、开拓进取，开创华商会崭新工作局面。使馆将一如既往支持华商会开展工作，也希望其他各个侨团、各位侨领多多给予支持和帮助。

比利时华商会成立于1992年，是比利时成立最早的侨团之一。该侨团曾组织举办“中国节”活动，推广中华文化；参与兴建安特卫普市中国牌楼，为当地唐人街增添了一道亮丽的风景线；奉献爱心，为国内贫穷山区捐建教学楼。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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