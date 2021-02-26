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记者观察：南非加大中文培训 欲提振旅游业

2021年02月26日16:29 | 来源：人民网-国际频道
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南非学员们在认真学习武术动作。约堡大学孔子学院供图
南非学员们在认真学习武术动作。约堡大学孔子学院供图

人民网约翰内斯堡2月26日电 （记者王磊、韦冬泽）联合国世界旅游组织（英文简称UNWTO）和西班牙政府日前正式通报，自2021年1月25日起，中文正式成为UNWTO官方语言。南非旅游界人士对此消息感到振奋，他们希望能加大对中文的学习和培训，希望疫情结束后有更多中国人来到南非旅游，提振南非旅游业复苏。

南非加大对中文的培训

来自南非德班的导游多米尼克·奈杜目前正在约堡大学孔子学院学习中文。他认为中文正式成为UNWTO官方语言的消息将对他以后的职业生涯发展产生推动作用。他告诉记者，要感谢南非旅游部和约堡孔院给自己这个学习中文的机会，他希望中国人能疫情结束后可以到南非旅游。他还用中文告诉记者，中国加油！南非加油！

约堡孔院中方院长彭奕告诉记者，去年十月初，旅游部找到自己，希望孔院的老师可以给他们培训中文。双方马上就组织了一场线上会议，彭奕在会上详细介绍了中方的资源、教学计划等，南非旅游部对此高度认可。

深知南非旅游业当前的困境，彭奕提出免费为旅游部提供中文培训。老师们对南非也有很深的感情，因此决定和疫情期间对待其他个体汉语学员一样，免费为旅游部的导游提供中文培训。

但南非旅游部则表示中文培训项目有预算，培训费用必须支付。据悉，旅游部还承担了所有参与项目培训人员的机票、两个月培训期间的住宿费、餐饮，并给与一定补贴。

旅游部在项目合作方面体现出的诚意令彭奕十分感动。她说，在南非旅游业最困难的时候，他们愿意拿出这样的投入来支持中文培训非常难得。而另一件让彭奕感动的事，就是学员们在培训中表现出的热情。由于只能通过线上教学，在武术课上可以看到当地的学生学习弓步等基本功，每个人的态度都极度的认真。而旅游部和学员们的诚意和热情让老师们也充满了动力，即使大年三十也没有休息，按计划完成了教学计划。

“中文对南非旅游业复苏十分重要

疫情发生前，中国游客到访南非人数持续增长。南非旅游局曾有统计数据显示，2018年4月至9月期间，中国游客到访南非人数持续增长，较前一年同期增长8.6%。与此同时，中国游客在南非的消费力也表现出强劲态势，2018年1月至6月期间，中国游客在南非的旅游消费增长187%。而2019年中国赴南非旅游的游客数量较前一年增长了近30%，南非游客人数统计数据表明，中国是南非的游客人数排名前十的来源国。

南非旅游部长库巴伊-恩古巴内在春节致辞中也希望中国可以帮助南非重振旅游业。她说，南中两国建交20多年来，双方在贸易投资、教育、科技、艺术、文化、旅游等各个领域都建立起强劲的纽带和合作关系。依托强有力的双边政治关系，中南人文交流蓬勃发展，希望在新的一年里，南中双边合作能够再结硕果，期待中国助力南非重振旅游业和复苏经济。

南非旅游部发言人玛纳勒（Blessing Manale）在接受记者采访时表示，中文已经是多边体系中的一种语言。中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言，将对全球合作、旅游业、贸易开展带来更为积极的作用。

南非早已意识到中文对本国旅游业的重要性。玛纳勒告诉记者，南非旅游部正在开展中文培训，主要目的是帮助南非的导游学习中文，以提高游客体验，更好的满足中国市场的需求。

玛纳勒说，为了改善本国旅游业现状，旅游部正在积极执行旅游业复苏计划。该计划将包括未来三年南非需要实施的关键战略干预措施，以及促进旅游业复苏的关键因素。而中文培训项目就是旅游业复苏计划的一部分。此次中文培训项目就是由南非旅游部与约堡大学孔子学院合作，已于2021年1月份正式开班授课。

南非多措并举提振旅游业复苏

据UNWTO的官方数据，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，成为“旅游业历史上最糟糕年份”。国际游客数量比上一年下降74％，约为10亿人次。非洲和中东受疫情冲击的影响仅次于亚洲，游客数量减少了75%。

作为非洲经济最发达的国家之一，南非的旅游业是本国目前所有行业中发展最快的行业之一，行业产值接近其国内生产总值的10%，全南非旅游业从业人员约140万人。然而疫情暴发后，南非旅游业受到重创。据南非当地媒体报道，疫情和封锁措施对南非旅游业造成的经济损失高达542亿兰特，约合人民币220亿元，预计未来损失或将进一步损失并影响43.8万个就业岗位。

为了帮助本国旅游业复苏，南非政府于今年1月26日发起了旅游股权基金（TEF），旨在通过支持旅游业供给方面的创业和投资，帮助旅游业复苏并实现转型。

旅游股权基金与南非2016-2026年国家旅游业战略保持一致，该战略将重点放在转型和包容性旅游经济上。据南非总统拉马福萨介绍，该基金将结合资金捐赠、优惠贷款和债务融资，满足黑人企业收购股权、投资新开发项目或扩大现有开发项目的具体需求，并确保黑人企业能够从旅游经济中获得实质性的利益。

旅游部长恩古巴内表示，旅游股权基金将提供债务融资和资金捐赠相结合的方式。她说：“南非的旅游业主要由私营部门拥有和推动，自1994年以来旅游业对南非经济的贡献大幅增长。”在三年内，旅游部将为该基金注资5.4亿兰特，并与小企业金融机构（SEFA）提供的1.2亿兰特和将参与该项目的商业银行提供的5.94亿兰特的捐款相匹配，使旅游股权基金的价值高于12亿兰特。

南非旅游部发言人玛纳勒说，南非旅游部将于3月2日主办线上研讨会，主题是 “国家视角下新冠肺炎疫情后的旅游业复苏”，分享本国目前认为的最佳做法。通过这次研讨会，参会的非洲国家将分享有关旅游业复苏战略的相关信息，以帮助非洲旅游业更快复苏。

(责编：燕勐、刘慧)

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