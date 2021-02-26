符园园 鲁扬

提起葡语文学，很多人首先想到的可能是葡萄牙的卡蒙斯、佩索阿和萨拉马戈等人的作品。实际上，葡语文学并不只局限于葡萄牙，在巴西和非洲各国同样异彩纷呈。然而，由于译者的长期缺乏，葡语文学作品在中国的知名度一直不高。近年来，随着中国与葡语国家的交流日益广泛，葡语文学在中国才逐渐传播开来。

在外国文学作品的传播过程中，译者起着举足轻重的作用。如何准确地传达原作的精神和意图，同时又能引起读者的共鸣，考验的不仅是译者对语言的驾驭能力，还有译者自身的文学修养。每一部文学译作的背后，都有一名甚至多名默默耕耘的译者，而闵雪飞就是其中的一位。

放弃八年西班牙语专业 转学葡萄牙语

闵雪飞。符园园摄

走进北京大学外国语学院的咖啡屋时，闵雪飞正在电脑前轻快地敲击键盘。知性、沉稳，是她给人的第一印象。回忆过往，她平静地讲述着，仿佛是件再普通不过的事。而聊到喜欢的事物，声音里又是掩饰不住的向往。

2003年，闵雪飞在北京大学西班牙语专业研究生毕业，取得硕士学位。那时，恰逢北大计划创办葡萄牙语专业，她随即放弃了学习了八年之久的西班牙语，转学葡语并留校任教。期间，她远赴葡萄牙科英布拉大学留学，并获葡语博士学位。对于大多数人来说，放弃八年的学习积累，重新学习一门语言，需要鼓足莫大的勇气。而闵雪飞却说，当时并没有考虑很多，学习对她来说，是一个很美妙的体验。也正是因为这份洒脱的心境，让闵雪飞在葡语研究的路上越走越远。近年来，闵雪飞主要致力于葡语文学专业研究，出版有多篇葡语文学译著、专著。

闵雪飞。受访者供图

“也许是因为几本书译得比较成功，所以面对外界我的身份就成了个文学译者，实际上我的初衷不仅仅是做文学翻译。”对于外界对自己的评价，闵雪飞这么回应道。她所说的书，指的是她翻译的几部经典葡语文学作品，包括《星辰时刻》《隐秘的幸福》《梦游之地》《阿尔伯特·卡埃罗》《孤独的赢家》等。这些译作不仅让人们认识了克拉丽丝·李斯佩克朵、莫桑比克的米亚·科托等葡语国家的著名作家，同时也让人们对葡语文学有了进一步了解。

闵雪飞。受访者供图

尽管出版的译作都获得了不错的反响，闵雪飞却仍然不太认同自己“文学译者”的身份，她坦言，这些作品的翻译是机会、时间和兴趣相结合的产物，还有很多她读后觉得感触颇深的作品，只是没有机会去翻译。

“翻译佩索阿作品让我的生命有了真实感”

在闵雪飞翻译的作品中，巴西著名作家保罗·科埃略的三部作品《孤独的赢家》《维罗妮卡决定去死》《波多贝罗的女巫》，是她遇到的第一个“机会”。

《孤独的赢家》[巴西] 保罗·科埃略 著 闵雪飞 译

当时国内出版界对葡语文学并不看好，只打算出版科埃略的作品，经过一番联系，出版社找到了闵雪飞进行翻译。科埃略虽是巴西作家，但这三部作品讲述的故事都不是以巴西作为发生地，没有很强的地域性，描述的也是具有普世性的故事，语言总体难度不大，这使得闵雪飞在早期文学翻译中积累了难得的经验。“如果一上手就去翻译一个特别难的作品，那一定是场灾难。”这也是她如今给学生挑选第一本书进行翻译时首要考虑的标准，“翻译有时候不仅是语言水平的问题，译者本身的生活经历也是很重要的一点。”

《维罗妮卡决定去死》[巴西] 保罗·科埃略 著 闵雪飞 译

有了翻译科埃略作品的良好开端，第二个契机也顺势而来。

在被推荐翻译葡萄牙作家佩索阿的诗集时，闵雪飞还在葡萄牙留学。当时的她正处于写论文的阶段，为了抵御每天写不出论文内容而产生的虚空，她选择了每天翻译佩索阿的三首诗。于是，《阿尔伯特·卡埃罗》诗集就这样诞生了。

《阿尔伯特·卡埃罗》[葡萄牙] 费尔南多·佩索阿 著 闵雪飞 译

佩索阿被誉为“欧洲现代主义的核心人物”，在葡萄牙现代文学史上享有至高无上的地位。佩索阿生前以不同的异名（他的异名，不同于笔名或假名，都是完整的、区别于其“本我”的人，有自己的生平履历、社会关系，有自己名下的作品，而且这些作品有着极强烈的、符合其性格和观念的风格）进行写作，而阿尔伯特·卡埃罗是整个异名写作系统的核心与母体。《阿尔伯特·卡埃罗》所收作品即是佩索阿以这个异名写作的诗歌和散文。

“这是我自愿去译的一本书，完成后成就感还是很大的，从某种程度上来讲，这个过程也让我的生命有了真实感。”闵雪飞如是说道。该书出版后，在国内又掀起一股“佩索阿热”，作为从葡语直译的佩索阿作品，《阿尔伯特·卡埃罗》不仅让读者更全面、更近距离地了解卡埃罗的神韵，也让人们更加系统、全面地认识佩索阿。

如果说佩索阿的作品早已有不少汉译版，那么克拉丽丝·李斯佩克朵作品的首译之功当属闵雪飞。

克拉丽丝·李斯佩克朵是巴西当代经典作家之一，被誉为自卡夫卡之后最重要的犹太作家，也是拉美文坛真正独树一帜的作家之一。当时闵雪飞与出版社签约翻译的作品是《隐秘的幸福》和《家庭纽带》（即将出版），但在读完李斯佩克朵生前的最后一部作品《星辰时刻》后，她向出版社建议先推出此作品。“克拉丽丝·李斯佩克朵的特点是后结构主义的写作，她的作品有大量意识流的描写，而《星辰时刻》是唯一一个有情节的作品，对于中国读者来说，接受度可能会更高一些。”事实证明，闵雪飞的判断没有错，《星辰时刻》出版后，引发了无数读者的共鸣。有读者说，它（《星辰时刻》）的字句如同利刃切割，把翻开书阅读的读者都变成旁观一场平庸闹剧的罪人。有了《星辰时刻》的铺垫，再去阅读李斯佩克朵的短篇小说，才能逐渐理解李斯佩克朵独特的写作风格。

《星辰时刻》[巴西] 克拉丽丝·李斯佩克朵 著 闵雪飞 译

对于这些葡语文学作品的翻译，闵雪飞认为，其实就是对作品进行最彻底的精读，将其表层和潜层意思全部弄明白，并利用中文进行重建。

谈到未来的计划，闵雪飞表示，希望能有足够的时间到巴西和非洲葡语国家对当代的文学、文学家做一些研究，“文学翻译只是大家看到的一部分，我把葡语这些文学家都当成知识分子的一个群体来关注，如果时间充足，还是要对他们做一些详细的调查。”

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