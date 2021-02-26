人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

首批中国新冠疫苗运抵阿根廷

2021年02月26日15:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布宜诺斯艾利斯2月25日电 （记者姚明峰）当地时间2月25日，首批由中国医药集团有限公司研发生产的新冠疫苗运抵阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。阿根廷内阁首席部长卡菲耶罗、外长索拉、卫生部长维佐蒂和中国驻阿根廷大使邹肖力前往机场迎接。

晚上9时，载有中国疫苗的运输机徐徐落在布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场，与其它运输机不同的是，这架飞机机身喷涂了一个中国传统剪纸牛的圆形图案，旁边还用中文和西班牙文写着“新年快乐 牛年大吉”，载着阿根廷对中国新年浓浓的祝福，生动体现了两国之间的深刻友谊。

阿根廷内阁首席部长卡菲耶罗表示，此次包机运回了90余万支中国疫苗，疫苗的到来对阿根廷来说是一个好消息，为阿根廷带来了希望，开启了抗击疫情的崭新一页。外交部长索拉对中国政府的支持表示感谢，称阿方愿扩大同中方在疫苗采购和使用方面的合作。

中国驻阿根廷大使邹肖力表示，中阿抗疫合作从防疫物资援助、诊疗经验分享、开辟“空中桥梁”，到疫苗临床试验合作、疫苗采购运输，不断走实走深。

阿根廷于去年12月底启动国内新冠疫苗接种工作，本月21日正式批准了中国医药集团有限公司研发的新冠疫苗在阿根廷紧急使用，阿根廷卫生部发言人表示，临床试验已经表明国药集团研发的新冠疫苗安全有效。

随着中国疫苗的到来，阿根廷即将在全国范围内启动中国疫苗的接种工作，优先为一线医务工作者、教师以及老年群体接种。目前，阿根廷已经有超过70万人接种了新冠疫苗，超过40万人接种了两剂疫苗，随着中国疫苗的加入，阿根廷的新冠疫苗接种速度将进一步提升。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部