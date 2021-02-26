人民网布宜诺斯艾利斯2月25日电 （记者姚明峰）当地时间2月25日，首批由中国医药集团有限公司研发生产的新冠疫苗运抵阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。阿根廷内阁首席部长卡菲耶罗、外长索拉、卫生部长维佐蒂和中国驻阿根廷大使邹肖力前往机场迎接。

晚上9时，载有中国疫苗的运输机徐徐落在布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场，与其它运输机不同的是，这架飞机机身喷涂了一个中国传统剪纸牛的圆形图案，旁边还用中文和西班牙文写着“新年快乐 牛年大吉”，载着阿根廷对中国新年浓浓的祝福，生动体现了两国之间的深刻友谊。

阿根廷内阁首席部长卡菲耶罗表示，此次包机运回了90余万支中国疫苗，疫苗的到来对阿根廷来说是一个好消息，为阿根廷带来了希望，开启了抗击疫情的崭新一页。外交部长索拉对中国政府的支持表示感谢，称阿方愿扩大同中方在疫苗采购和使用方面的合作。

中国驻阿根廷大使邹肖力表示，中阿抗疫合作从防疫物资援助、诊疗经验分享、开辟“空中桥梁”，到疫苗临床试验合作、疫苗采购运输，不断走实走深。

阿根廷于去年12月底启动国内新冠疫苗接种工作，本月21日正式批准了中国医药集团有限公司研发的新冠疫苗在阿根廷紧急使用，阿根廷卫生部发言人表示，临床试验已经表明国药集团研发的新冠疫苗安全有效。

随着中国疫苗的到来，阿根廷即将在全国范围内启动中国疫苗的接种工作，优先为一线医务工作者、教师以及老年群体接种。目前，阿根廷已经有超过70万人接种了新冠疫苗，超过40万人接种了两剂疫苗，随着中国疫苗的加入，阿根廷的新冠疫苗接种速度将进一步提升。

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