王鹏

冬去春来，万物复苏。经历过去四年跌宕起伏的中美关系也应当战胜困难，翻开崭新的一页。

世界正面临“百年未有之大变局”，逆全球化、气候变暖、新冠肺炎疫情等全球性危机对各国人民的生存构成现实威胁。中美两国作为世界上最大的经济体，唯有合作才能够有效应对危机，保护本国人民，同时担当起大国的责任。而互信则是合作的前提。如何有效地重建战略互信，是摆在两国有识之士面前的紧迫难题。能否做到克制偏见、恪守红线、直面现实、面向未来，是检验两国合作诚意与努力成效的试金石。

克制偏见是重建中美战略互信的前提条件。这意味着，两国首先都能不抱偏见地看待对方；这一点，美方尤其有较大的改进空间。正如王毅在“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛致辞中所指出的，中美关系在过去几年脱离了正常轨道，陷入建交以来最困难的局面，其根源就在于美国前任政府出于自身政治需要，对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，借此出台的各种遏制打压行径，给两国关系造成了难以估量的伤害。当下，如果美方和中方一样愿意真心实意地改善两国关系，就应该摘下以前的有色眼镜，用实事求是的眼光看待中国与中美关系。

恪守红线是重建中美战略互信的有力保障。孔子云：“己所不欲勿施于人。”中国人民不希望被外来势力干涉内政，中国也从未干涉美国内政，更无意挑战美国、取而代之，而是真心诚意地愿意和平共处、共同发展。同样不希望被外来势力干涉内政的美国和美国人民，自然也不应对中国在这个至关重要的问题上施行双重标准。正如中国驻美大使崔天凯在讲话中所强调的：在台湾、涉港、涉疆、涉藏等涉及中国主权和领土完整的问题上，中方没有退让余地，必须坚守红线。

直面现实是重建中美战略互信的应有态度。无论是国家的决策者还是普通民众，在面对本国与他国发展轨迹、实力消长变化等问题时，应该有一种起码的现实态度。以为靠打压他国发展、剥夺他国人民追求幸福生活的权利，吹嘘让本国“再次伟大”的所谓“政绩”，结果只能是违背客观规律，最终受到规律惩罚。美国前任政府的所作所为殷鉴不远，现任所宜深慎。

面向未来是重建中美战略互信的指针方向。王毅在蓝厅论坛对中美关系未来语重心长地开出四剂良药：一是相互尊重，不干涉彼此内政；二是加强对话，妥善管控矛盾分歧；三是相向而行，重启两国互利合作；四是扫除障碍，恢复中美各领域交流。这既体现出中方对中美关系的战略思考，又具体而微，有极强的可操作性。

唯愿中美关系重归正轨，行稳致远。

（作者供职于中国人民大学国际能源战略研究中心）

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