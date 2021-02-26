新华社布宜诺斯艾利斯2月25日电（记者倪瑞捷）中国国防部援助阿根廷军队一座野战医院的交接仪式25日在布宜诺斯艾利斯市郊区五月兵营举行。

这座野战医院包括外科、放射科、口腔科、观察室等13个医疗方舱以及相配套的13辆运输卡车，设施齐全，机动性能好，是一座移动的全科医院。

中国驻阿根廷大使邹肖力在交接仪式上表示，中方希望通过援阿野战医院，进一步表达对阿根廷军队履职尽责的坚定支持和深化两军交流合作的真诚意愿。

阿根廷内阁首席部长圣地亚哥·卡菲罗感谢中方捐赠野战医院支援阿抗疫斗争。他强调，面对新冠疫情，任何国家都不能独善其身，阿中两国通过抗疫合作，践行了守望相助、团结合作的人道主义理念。

阿根廷国防部长奥古斯丁·罗西说，这套野战医院不仅有助于阿军更好地履行当前的抗疫任务，而且在未来执行人道主义救援行动中也将发挥重要作用。

阿根廷卫生部长卡拉·比索蒂表示，野战医院有助于阿政府完善全国公共卫生体系，尤其是在当前全球抗疫的关键时刻，中方的捐赠凸显国际合作的重要意义。

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