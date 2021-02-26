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沙特国王与拜登通话讨论双边关系及地区安全

2021年02月26日14:12 | 来源：新华社
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新华社利雅得2月26日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯通讯社26日凌晨报道，沙特国王萨勒曼25日与美国总统拜登通电话，双方讨论了双边关系和地区安全问题。

报道说，萨勒曼和拜登在通话中强调了两国要继续保持牢固关系，同时强调加强两国伙伴关系对实现地区和国际安全与稳定很重要。

美国白宫25日发表声明说，拜登与萨勒曼在通话中讨论了联合国和美国为结束也门战事而重启的外交努力，同时明确美方在沙特面临伊朗支持的武装组织袭击时保护沙特领土的承诺。

拜登表示，将努力使美沙双边关系尽可能牢固和透明。双方同意在共同关心的问题和共同利益上合作。

这是拜登就任美国总统以来首次与萨勒曼通电话，白宫已明确两国高层交往将遵循“对应”原则，此前与前总统特朗普关系密切的沙特王储穆罕默德本月18日已以国防大臣身份与美国国防部长奥斯汀通话。

本月4日，拜登表示美国将不再支持沙特主导的多国联军在也门的军事行动，包括停止相关军售计划。美方此前还为沙特在也门的军事行动提供情报支持。（参与记者：刘品然）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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