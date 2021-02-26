人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国国会众议院通过《平等法案》草案

2021年02月26日14:08 | 来源：新华社
小字号
原标题：美国国会众议院通过《平等法案》草案

新华社华盛顿2月25日电（记者徐剑梅 邓仙来）由民主党掌控的美国国会众议院25日通过《平等法案》草案，禁止基于性取向和性别认同的歧视。

这一法案将修订1964年通过的《民权法案》，确保在公共场所以及就业、教育、住房、信贷等领域对性少数群体的保护。该草案当天在众议院以224票赞成、206票反对的投票结果通过。

投票结果显示，仅3名共和党联邦众议员投了赞成票，这表明两党在此问题上的分歧巨大。美媒预期，在民主、共和两党席位相等的国会参议院，两党将围绕该草案展开“激烈战斗”。

美国总统拜登在2020年竞选期间表示，通过《平等法案》将是他上任百日内的首要任务之一。本月早些时候，拜登发表声明，重申对国会通过这一法案的支持。

《平等法案》已酝酿数十年。自2015年起，美国国会众议院每年都有民主党众议员推动投票。2019年，民主党掌控的众议院曾首次通过《平等法案》草案，但当时由共和党主导的国会参议院未就此举行听证会和投票。

美国左、右两翼对该法案存在较大争议。支持者认为法案如获国会两院通过，将是美国民权事业又一重要里程碑，反对者认为该法案在一些领域的具体实践中可能损害女性权益。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部