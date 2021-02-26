原标题：美国国会众议院通过《平等法案》草案

新华社华盛顿2月25日电（记者徐剑梅 邓仙来）由民主党掌控的美国国会众议院25日通过《平等法案》草案，禁止基于性取向和性别认同的歧视。

这一法案将修订1964年通过的《民权法案》，确保在公共场所以及就业、教育、住房、信贷等领域对性少数群体的保护。该草案当天在众议院以224票赞成、206票反对的投票结果通过。

投票结果显示，仅3名共和党联邦众议员投了赞成票，这表明两党在此问题上的分歧巨大。美媒预期，在民主、共和两党席位相等的国会参议院，两党将围绕该草案展开“激烈战斗”。

美国总统拜登在2020年竞选期间表示，通过《平等法案》将是他上任百日内的首要任务之一。本月早些时候，拜登发表声明，重申对国会通过这一法案的支持。

《平等法案》已酝酿数十年。自2015年起，美国国会众议院每年都有民主党众议员推动投票。2019年，民主党掌控的众议院曾首次通过《平等法案》草案，但当时由共和党主导的国会参议院未就此举行听证会和投票。

美国左、右两翼对该法案存在较大争议。支持者认为法案如获国会两院通过，将是美国民权事业又一重要里程碑，反对者认为该法案在一些领域的具体实践中可能损害女性权益。

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