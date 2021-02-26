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欧盟举行视频峰会要求加强新冠疫苗生产接种

2021年02月26日14:07 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔2月25日电（记者李骥志）欧盟27国领导人25日举行视频峰会，讨论协调抗疫事宜。会议认为，当前首要任务是要加强新冠疫苗审批、生产、分发和接种工作。

领导人们发表声明说，要继续支持欧盟委员会与制药企业合作，协调供应链，突破生产瓶颈，以尽快提升欧盟境内疫苗产量。同时，要求药企准确提供产能预估，并遵守商业契约。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟迄今获得了超过5000万剂新冠疫苗，截至25日已使用了2900万剂，这表明欧盟约有6.4%的人口已接种了疫苗。

欧盟再次表达要帮助中低收入国家获得疫苗。冯德莱恩说，欧盟对世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”的援助已增加一倍，增至10亿欧元。

会议还讨论了病毒变异的问题。冯德莱恩说，目前欧盟27个成员国中有26国已经确认发现了最早在英国发现的变异新冠病毒。与会者认为，有必要进一步加强病毒检测能力，做到早发现、早预防。

声明说，当前疫情仍然严峻，变异病毒给人们带来新挑战，欧盟各国仍然需要保持严格的防疫措施，限制非必要出行。会议还讨论了推行疫苗接种证书的可行性、范围和方式等问题。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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