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商务部回应欧委会贸易政策新文件：中欧合作远大于竞争

2021年02月26日14:04 | 来源：新华社
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新华社北京2月26日电（记者于佳欣）针对欧委会近日发布的贸易政策新文件，商务部新闻发言人26日发表谈话，对相关问题表明中方立场，并强调中欧是伙伴不是对手，合作远大于竞争，希望中欧携手维护和发展多边贸易体制。

据悉，2月18日欧委会发布“开放、可持续和坚定自信的贸易政策”新文件，全面阐述了欧盟贸易政策立场和主张。

对此，商务部新闻发言人表示，我们注意到欧方发布的有关政策文件。欧方在文件中继续倡导多边主义和基于规则的国际秩序、支持开放和接触的贸易政策，表示将一如既往重视对华经贸关系，中方对此表示赞赏。

同时，必须指出，欧方所谓“中国奉行独特的国家资本主义模式并对现有全球经济治理体系构成挑战”不符合事实，将世贸组织危机归咎于中方没有向市场经济转型毫无根据。我们对此坚决反对。

发言人说，中国正在全面建设社会主义市场经济，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。实践证明，中国的经济治理体系符合中国实际，并为全球经济治理贡献越来越多的中国智慧。

发言人表示，中国始终是世贸组织的积极参与者、坚定支持者、重要贡献者。单边主义、保护主义才是当前世贸组织危机的根源。在世贸组织面临严峻挑战的情况下，中欧应携手维护和发展多边贸易体制，多做有利于维护多边贸易体制权威性、代表性的事，多做有利于世贸组织各成员加强团结、增进信任的事。

发言人还说，中方还注意到，在贸易政策新文件中，欧盟将在外资审查、出口管制、政府采购、补贴等领域采取更严格限制，希望欧方增加政策透明度，保持公平公正和非歧视，避免阻碍正常的国际贸易投资。

发言人强调，中欧是伙伴不是对手，合作远大于竞争。虽然双方社会制度不同、经济模式各异，但这并不妨碍双方开展互利合作。中方愿与欧方继续加强对话，深化合作，妥处分歧，推动中欧经贸关系行稳致远。希望欧方继续坚持自由贸易和多边主义，与中方共同抵制单边主义和保护主义，促进世界经济尽早复苏。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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