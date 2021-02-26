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首批中国新冠疫苗运抵阿根廷

2021年02月26日14:03 | 来源：新华社
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新华社布宜诺斯艾利斯2月25日电（记者倪瑞捷）一架运载首批中国新冠疫苗的阿根廷航空公司包机25日晚抵达阿首都布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场。阿根廷内阁首席部长圣地亚哥·卡菲罗、外交部长费利佩·索拉、卫生部长卡拉·比索蒂等官员以及中国驻阿根廷大使邹肖力到机场迎接。

蓝白色机身上，中国传统剪纸生肖牛的图案格外引人注目。为表达对中国的感谢，阿根廷政府特意在前往中国的包机上做了这个设计，并用中文和西班牙文在机身印上了“新年快乐 牛年大吉”字样。到场的阿官员高度评价中国在推动国际抗疫合作中发挥的重要作用，表示阿方愿扩大同中方在疫苗采购和使用方面的合作。

邹肖力在现场接受媒体采访时说，阿航包机捎去了阿根廷人民对中国人民的新年问候和祝福，也带来了中国人民对阿根廷人民战胜疫情的支持和信心。

阿根廷卫生部21日正式批准了中国医药集团有限公司（国药集团）研发的新冠疫苗在阿紧急使用。阿政府表示，将于近日在全国范围内启动中国疫苗的接种工作，优先为一线医务工作者、教师以及老年群体接种。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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