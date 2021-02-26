因为我们之间的政治制度不同，我们外交政策的某些方面不同，在我们国家利益的某些方面也不相同。但另一方面又有着利益相同的方面，而这些方面比我们利益不同的方面重要得多。我们不得不说，当我们决定架设或者说开始架设这样一条跨越鸿沟的桥梁的时候，这是一项很困难的工作，有人认为几乎不可能。但如同毛主席所说，“世上无难事，只要肯登攀”，因此当我们想到他这些话时，当我们考虑这个问题时，我们就敢于登攀，我们就开始架设这座桥梁。

——美国前总统尼克松

42年前，当邓小平副总理和我决定美利坚合众国与中华人民共和国建立全面外交关系之时，我们都知道我们为两国开启了一个充满机会的时代。我为自己目睹了接踵而来的惠利——东亚的和平、双边不断扩大的贸易和投资关系和美中两国人民持续深化的友谊——感到骄傲。

——美国前总统卡特

我很荣幸在过去50年里近百次访问中国，亲眼目睹中国发生翻天覆地的变化。50年来，美中关系有过起伏波动，但总的方向始终是向前的。现在，时代背景已发生了变化，美中关系的重要性更加突出。双方应该加强战略沟通，努力找到妥善解决分歧的办法，继续开展各领域交流与合作，这对两国和世界都至关重要。

——美国前国务卿基辛格

美中两国加强交流与合作，不仅有利于双方的利益，也有利于地区乃至世界的稳定与发展。21世纪是具有诸多挑战的世纪，为了更好地应对挑战，美中双方必须加强合作。

——美国前总统国家安全事务助理布热津斯基

美中两国的命运和未来休戚相关，特别是在经济领域，中国市场对美国的消费者和产业工人都十分重要。我们彼此需要，就是这样简单。无论我们是否愿意都必须搞好美中关系。

——美国乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为

（本报记者 胡泽曦整理）

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