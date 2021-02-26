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“美中关系发展是基于共同的利益”（亲历者说）

——访美国著名中国问题专家傅立民

本报记者 胡泽曦
2021年02月26日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“尼克松说，访问中国那一周是‘改变世界的一周’。那的确是改变世界的一周。”傅立民接受采访时如是感叹。

1972年2月，傅立民作为美方首席翻译，陪同时任美国总统尼克松访华，见证了美中关系正常化的历史性时刻。

时至今日，傅立民对那次访问的细节记忆犹新。据他回忆，尼克松政府当时对访华之行格外重视，早在1971年秋末就着手准备工作，傅立民本人撰写的相关简报就达47份。在出访准备的最后阶段，傅立民还被要求为尼克松夫人撰写一整部参考书，提供关于中国地理、历史、文化、艺术等各方面的信息。傅立民回忆称，尼克松访华震惊了世界，在美国国内也得到了民众的普遍支持。

那次访华，让傅立民第一次接触到中国共产党人。他认为，从那次访问起，美中之间不断扩大的人文交流，给两个国家都带来了巨大益处。“尼克松访华前，美国民众对中国的认知较浅，非常不准确。”他说，美国民众突然有机会看到一个真实的中国，而且这个中国和之前想象的很不一样。“从此，我们两国开启了一段相互了解的历史。”

尼克松结束访问之际，两国发表《上海公报》。这份具有重要历史意义的文件写道：“双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。”采访中，傅立民直言，今天美中处理彼此关系时，也应回归《上海公报》所确立的这一原则，“我们当时就认识到，我们有不同的社会经济制度，但这不应阻止我们在有共同利益的领域进行合作”。

傅立民说，上世纪60年代在哈佛大学求学期间，他就已经意识到，当时美中间的那种隔绝状态终究会被打破。因此，他选择成为一名外交官，希望能亲身参与两国重新接触的历史进程。“迄今，我和中国打交道已超过50年。50多年来，我看到中国的变化，看到了中国人民所取得的巨大成就，也希望中国能取得更大的进步。”

在傅立民看来，《上海公报》生动体现了外交工作的要义——求同存异。“我们从一开始就意识到，美中关系发展是基于共同的利益。”他表示，美中两国历史、文化和社会制度不同，但双方仍旧可以相互学习。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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