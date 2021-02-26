本报北京2月24日电 24日，国务委员兼外长王毅应约同蒙古国新任外长巴特策策格通电话。

王毅表示，中方高度重视中蒙睦邻友好，始终把对蒙关系放在中国周边外交的特殊重要位置。双方要共同落实好两国领导人重要共识，推动中蒙全面战略伙伴关系取得更大发展，更好造福两国人民。双方要加快“一带一路”倡议同“草原之路”倡议对接，扩大合作领域，提升合作水平，争取尽快把疫情造成的损失补回来。

巴特策策格表示蒙古国新政府高度重视发展蒙中全面战略伙伴关系，希望同中方增强政治互信，深化“一带一路”合作，推动双边关系持续快速发展。

本报北京2月24日电 24日，国务委员兼外长王毅应约同斯里兰卡外长古纳瓦德纳通电话。

王毅说，中斯是真诚互助、世代友好的战略合作伙伴。中方愿同斯方加强抗疫合作，用实际行动帮助斯早日战胜疫情。双方要扎实推进共建“一带一路”合作。中方愿与斯方坚定相互支持，共同维护发展中国家合法权益，维护国际关系基本准则，维护不干涉内政等联合国宪章宗旨和原则。

古纳瓦德纳表示，斯里兰卡视中国为最亲密朋友，衷心感谢中方长期以来对斯经济发展、民生改善和应对内外挑战给予的无私帮助。斯方赞赏中方在人权问题上的公正立场，愿在国际地区事务中同中方携手维护公平正义。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 03 版）

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