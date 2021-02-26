新华社北京2月25日电 国家主席习近平2月25日晚同法国总统马克龙通电话。

两国元首互致新春问候，分别向法中两国人民表达良好祝福。

习近平指出，2020年我们5次通话，促进了中法关系良好发展。我们达成的共识得到很好落实。新的一年里，双方要再接再厉，发扬拓荒牛精神，携手推动中法关系得到更大发展。双方要深化互信，切实尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，落实好重要合作协议，积极推动能源、航空、农食产品等领域务实合作不断取得新进展，打造中法合作新动力。中方支持巴黎国际金融中心建设。

习近平强调，总统先生力主欧盟战略自主。中方相信，欧洲发展壮大有利于多极化世界和平、稳定、发展，有利于中欧两大力量加强合作，共同应对多种全球性挑战。双方要共同筹办好下阶段中欧一系列重要政治议程。去年年底，中欧共同宣布完成中欧投资协定谈判。我们要一起努力，推动中欧投资协定早日生效。中国—中东欧国家合作是中欧整体合作的一部分，中方愿同法方积极探讨在中东欧地区开展三方合作，为中欧合作开辟新空间。

习近平指出，中法都是联合国安理会常任理事国和负责任大国，两国应该继续高举多边主义旗帜，推动国际社会坚持公平正义、协商合作、开放包容，为人类尽早战胜新冠肺炎疫情、促进世界和平与发展作出应有贡献。中方已向50多个发展中国家提供新冠肺炎疫苗援助。中方愿同法方一道努力，支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥作用，共同积极参与“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议和“新冠肺炎疫苗实施计划”。中国全面落实二十国集团缓债倡议，推动各方就缓债延期达成一致，同时敦促多边金融机构和商业债权人共同参与。中方乐见包括法国在内的国际社会各方加大对非洲投入，愿同法方保持沟通。我们要动员更多国家参与落实应对气候变化《巴黎协定》，相互支持办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和第七届世界自然保护大会。

马克龙表示，我积极评价法中关系发展，愿同中方本着开放和合作态度，推动重要领域合作取得更多进展，并积极促进欧中交往和合作。希望欧中双方共同努力，推动欧中投资协定早日生效。法方赞赏中方为国际抗疫合作，特别是帮助其他国家加快获取疫苗所作积极贡献，希望同中方加强这方面合作。法方愿同中方加强在国际事务中的沟通，期待同中方一道推动国际社会减缓非洲债务、实现非洲经济增长，继续就应对气候变化、公共卫生等全球性挑战密切协作。法方支持中方成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。

两国元首还就共同关心的地区热点问题交换意见。

《 人民日报 》（ 2021年02月26日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)