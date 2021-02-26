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习近平同哥伦比亚总统杜克通电话

2021年02月26日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京2月25日电  国家主席习近平2月25日晚同哥伦比亚总统杜克通电话。

习近平指出，近年来，中哥关系保持平稳健康发展，务实合作不断优化升级。新冠肺炎疫情发生后，双方相互慰问支持，体现了守望相助、共克时艰的深厚情谊。中方愿继续尽己所能支持哥方抗疫，同哥方开展疫苗合作。

习近平强调，中国积极构建新发展格局，将为哥伦比亚提供新的合作机遇。中方愿同哥方共同努力，推动中哥关系得到新的更大发展。双方要继续相互支持，对接好共建“一带一路”倡议同“哥伦比亚—中国倡议”，在能源、基础设施、电信等传统合作基础上，积极拓展农牧业、新能源、数字经济、创意产业等新领域合作，深化文化、教育、体育、地方等领域交流合作。中方愿继续鼓励中国企业赴哥伦比亚投资兴业。中方愿同哥方在联合国等多边框架内加强协作。

杜克向中国人民致以新春问候，祝中国人民元宵节快乐。杜克表示，去年是哥中建交40周年。我对哥中关系良好发展，特别是经贸合作取得丰硕成果感到高兴。哥方欢迎更多中国企业赴哥伦比亚投资，希望同中方共同规划好未来40年关系发展，深化经贸、科技、文化、体育等各领域合作，推动两国关系取得更多成果。感谢中方为哥伦比亚抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持，特别是中方提供的疫苗将帮助拯救大量宝贵生命，体现了哥中两国深厚友谊和高度互信。哥方期待同中方继续加强疫苗合作。

《 人民日报 》（ 2021年02月26日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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