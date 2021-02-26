美国总统约瑟夫·拜登24日说，他将争取国会拨款370亿美元，以提振国内芯片生产，从而扭转美国多家汽车制造商和其他制造企业因芯片短缺而减产的局面。

拜登同一天签署行政令，内容包括将全面评估芯片供应链风险。

【消除供应短缺】

拜登24日与国会两党议员在白宫开会，讨论美国新冠疫情期间芯片短缺等议题。他告诉媒体记者：“我已经指示政府高级官员与行业领袖合作，从而找到应对半导体短缺的办法。”

拜登说，政府将向国会争取370亿美元拨款，提振美国国内芯片制造业。美国政府现在正与盟友、半导体企业等合作解决芯片短缺问题。

美国半导体工业协会24日在一份声明中说，这一协会敦促拜登政府和国会“大力支持国内芯片制造和研究”。

这一协会的数据显示，美国半导体企业芯片销量占全球的47%，但国内芯片产量只占全球的12%。

拜登当天签署一项行政令，要求联邦政府机构在100天内完成对四类关键产品供应链风险的评估，涉及半导体、药品及药物成分、稀土等关键矿物质、电动汽车所需大容量电池。

拜登在签署行政令前说：“底线是……就所依赖的货物和服务，美国人不应该再面临短缺。”

法新社援引白宫一份情况说明书报道：“必须确保美国再也不受产量不足、贸易中断、自然灾害、外国企业和竞争对手可能举动的影响。”

【商界谨慎欢迎】

芯片短缺拖累全球汽车生产。市场研究机构英国埃信华迈公司预测，芯片短缺致使全球一季度100万辆汽车推迟交付。

美国福特汽车公司说，这种情况可能导致这家企业一季度减产20%。美国通用汽车公司不得不要求设在美国、加拿大和墨西哥的工厂减产，定于3月中旬重新评估生产计划。

就芯片短缺原因，业内人士分析，多家车企去年初因疫情降低产量，但市场需求反弹超过预期，车企和电子用品生产商只能争抢有限的芯片资源。另外，疫情期间，笔记本电脑等电子产品需求激增，加剧芯片短缺并推高价格。

福特汽车24日在声明中说，拜登政府提振美国芯片制造业的方案“对我们的员工、客户和经营而言至关重要”。

美国制造业联盟执行总裁斯科特·保罗欢迎政府所作决定，但称“这只是开始”。他建议政府在税收和贸易政策方面作出“大胆且明显转变”。

美国商会、美国半导体工业协会和美国汽车制造创新联盟等机构18日联名致信拜登政府，敦促政府以投资税减免等举措推动在美国兴建更多半导体生产厂。“为确保这一关键供应链具有竞争力、增强韧性，我们认为，美国需要刺激新建现代化的半导体生产设施，同时加大研发投入。”

纽约州雪城大学研究供应链的教授帕特里克·彭菲尔德说，拜登政府现阶段无法就当前芯片短缺状况采取重大举措，但今后刺激关键产品国内产量的政策“非常有意义”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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