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研究发现抑郁症和焦虑症或令阿尔茨海默病提前发病

2021年02月26日08:42 | 来源：新华网
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先前研究显示抑郁症和焦虑症等心理问题会增加阿尔茨海默病(俗称早老性痴呆症)患病风险。最新一项研究发现，阿尔茨海默病患者如果先前确诊存在这些心理问题，那么发病时间会比其他患者提前数年。

美国神经病学学会分析加利福尼亚大学旧金山分校记忆和衰老研究中心1500名阿尔茨海默病患者资料，评估与这一疾病相关的多个因素，比如是否患高血压、糖尿病、高脂血症等，得出上述结论。这些患者中，43.3%有抑郁症史，32.3%患过焦虑症，1.2%患过双相情感障碍，1%经历过创伤后应激障碍，0.4%有精神分裂症史。

研究人员发现，相比没有这些心理问题的患者，患过抑郁症和焦虑症的研究对象阿尔茨海默病发病时间分别平均提前2.1年和3年；出现过一种心理问题的研究对象发病时间平均提前1.5年；出现过两种心理问题的研究对象平均提前3.3年发病；出现过不少于3种心理问题的研究对象则平均提前7.3年发病。

另外，研究显示，患过抑郁症和焦虑症的研究对象以女性居多，发病较早，且存在的典型阿尔茨海默病风险因素较少。其中，有抑郁症史的研究对象患有自身免疫病的可能性更大，有焦虑症史的研究对象出现过癫痫的可能性更大。

美国神经病学学会网站24日援引研究作者、美国神经病学学会会员扎卡里·米勒的话说，这项研究并不是说抑郁症或焦虑症患者肯定会患阿尔茨海默病，而是认为这类患者可能需要关注如何保持脑部长期健康状态。研究人员接下来“需要研究抑郁症、焦虑症等心理问题对阿尔茨海默病病程的影响，探究治疗抑郁症、焦虑症是否有助预防或延缓阿尔茨海默病易患人群发病”。

美国神经病学学会定于4月17日至22日在线上举办的第73届年会上发表这项研究成果。

阿尔茨海默病属于神经系统退行性疾病，可导致不可逆的记忆力衰退等脑功能异常，已成为严重危害全球老年人健康和生活质量的疾病之一。（王鑫方）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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