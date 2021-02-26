人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

欧盟探讨推广“疫苗护照”助力旅游业复苏

2021年02月26日08:40 | 来源：新华网
小字号

欧洲联盟成员国领导人定于25日讨论是否为完成新冠疫苗接种的成员国公民提供认证，以帮助遭疫情重创的旅游业今夏复苏。

欧盟多国去年实施“封城”等举措，让重度依赖旅游业的多个南欧国家经济承压。随着欧盟去年12月底启动疫苗接种，希腊、西班牙等国呼吁推广一项覆盖欧盟地区的疫苗接种认证，以便已经接种疫苗的民众恢复旅行。

不过，法国、德国等国似乎不愿推广这种“疫苗护照”，理由是这样做可能事实上让接种疫苗成为义务，对无法接种或尚未接种疫苗的人构成歧视。

欧盟领导人需要确定推广疫苗认证的多项细节，包括“护照”形式、认证范围、有效期限。据路透社记者所见一份声明草案，欧盟领导人呼吁为达成共识继续努力，但没有设定时间表。多名欧盟官员说，欧盟正同国际航空运输协会、经济合作与发展组织就疫苗接种认证合作。

就完成接种后免疫效力会持续多长时间、是否会携带新冠病毒导致他人感染，世界卫生组织和欧盟相关机构暂时没有发布指南。一名欧盟官员说：“我们不清楚的情况还有很多，达成一致需要更多时间。”

希腊和以色列政府8日签署协议，允许完成疫苗接种的旅客往返两国，以期提振旅游业。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部