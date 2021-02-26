美国生物技术企业莫德纳公司24日说，企业正与受雇于美国政府的科学家合作，从而在现有新冠疫苗的基础上研发应对变异病毒的加强针，同时将提高疫苗产能。

莫德纳说，就专门应对最初在南非发现变异新冠病毒的疫苗，企业已经备好原材料。一些应对变异病毒的疫苗已经运抵美国国家卫生研究院。莫德纳公司首席执行官斯特凡纳·邦塞尔说：“我们期待启动加强针的临床试验。”

在南非发现的变异新冠病毒1月“登陆”美国，已扩散至14个州。多项研究显示，现有多款新冠疫苗对这种变异病毒效力有限。莫德纳已经开始研发专门针对变异病毒的疫苗。

莫德纳正尝试以多种方式应对变异新冠病毒，包括研发专门针对最初在南非发现变异新冠病毒的加强针、生产含有加强针成分的增强版疫苗，或者在现行接种程序中增加一剂现有疫苗。

此外，莫德纳承诺“显著提升”疫苗产能，把今年产量目标从6亿剂调高至7亿剂，预期2022年生产14亿剂。莫德纳迄今交付6000万剂疫苗，其中美国占5500万剂。

美国食品和药物管理局22日说，莫德纳所研发专门应对变异病毒的疫苗不需要重新经历所有审批程序。

这一监管机构24日发布的一份文件显示，美国强生公司研发的新冠疫苗对预防感染新冠病毒以后出现严重症状“非常有效”。39321名受试者参与强生疫苗在多国开展的临床试验，这款疫苗预防重症的平均效力为85.4%。

美国食药局定于26日召集一个独立专家小组开会，可能授权强生疫苗投入紧急使用。白宫应对新冠疫情协调专员杰夫·津茨告诉媒体记者，一旦强生疫苗获得紧急使用授权，联邦政府将在下周分发300万至400万剂这种疫苗。

美国《新英格兰医学杂志》同一天刊发一项研究结果，显示美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗在实际应用中非常有效。这项研究在以色列开展，120万人参与。接种两剂辉瑞疫苗后，各年龄段人群出现新冠轻微症状的情况减少94%，重症减少接近一半。（包雪琳）（新华社专特稿）

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