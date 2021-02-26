欧洲联盟成员国领导人定于25日讨论是否为完成新冠疫苗接种的成员国公民提供认证，以帮助遭疫情重创的旅游业今夏复苏。

欧盟多国去年实施“封城”等举措，让重度依赖旅游业的多个南欧国家经济承压。随着欧盟去年12月底启动疫苗接种，希腊、西班牙等国呼吁推广一项覆盖欧盟地区的疫苗接种认证，以便已经接种疫苗的民众恢复旅行。

不过，法国、德国等国似乎不愿推广这种“疫苗护照”，理由是这样做可能事实上让接种疫苗成为义务，对无法接种或尚未接种疫苗的人构成歧视。

欧盟领导人需要确定推广疫苗认证的多项细节，包括“护照”形式、认证范围、有效期限。据路透社记者所见一份声明草案，欧盟领导人呼吁为达成共识继续努力，但没有设定时间表。多名欧盟官员说，欧盟正同国际航空运输协会、经济合作与发展组织就疫苗接种认证合作。

就完成接种后免疫效力会持续多长时间、是否会携带新冠病毒导致他人感染，世界卫生组织和欧盟相关机构暂时没有发布指南。一名欧盟官员说：“我们不清楚的情况还有很多，达成一致需要更多时间。”

希腊和以色列政府8日签署协议，允许完成疫苗接种的旅客往返两国，以期提振旅游业。（包雪琳）【新华社微特稿】

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