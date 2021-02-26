以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日说，以色列有望于3月底以前完成对所有适龄人群的新冠疫苗接种，从而4月开始重启所有经济活动。

【定目标】

以色列人从去年12月开始接种美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。

以色列人口超过900万，迄今超过450万人接种了至少一剂辉瑞新冠疫苗。

内塔尼亚胡在特拉维夫告诉媒体记者，3月底，所有适龄以色列人，即16岁以上人群将完成新冠疫苗接种。防疫限制措施今后将逐步解除，所有经济活动有望4月底以前全面恢复。

按内塔尼亚胡的说法，以色列政府的目标是让至少620万人接种新冠疫苗。

以色列近期陆续开放餐馆、健身设施等场所。为方便接种者出行，同时鼓励更多人接种，政府21日开始推行“绿色通行证”制度。已接种人员可经由手机应用程序注册获得“绿色通行证”，之后即可自由进出餐馆、商场、电影院、健身房等公共场所。新冠康复人员也可获得“绿色通行证”。

以色列政府打算分步骤解除现有防疫限制措施。现阶段发放“绿色通行证”；3月中旬开始下一阶段，教育机构有望全面开放；3月底以前有望为所有成年人完成接种疫苗；4月开始，以色列人有望恢复正常生活。

【推接种】

以色列是新冠疫苗接种启动最早、进度最快的国家之一。不过，由于年轻人积极性不高，近来疫苗接种速度放缓。

为推广新冠疫苗接种，以色列议会24日表决通过一项法案，允许政府机构共享新冠疫苗未接种者的身份信息。

这部法律规定，地方政府、教育部等政府机构有权获知未接种疫苗公民的姓名、住址、电话号码，从而允许这些机构的办事人员督促民众接种。

以色列迄今累计新冠确诊病例超过76万例，累计病亡超过5600人。

内塔尼亚胡24日说，以色列政府正在与两大外国制药企业磋商设厂事宜，“让以色列成为全球疫苗供应链的一部分”。

他说，美国莫德纳公司有望在以色列设厂生产疫苗瓶，辉瑞公司有望在以色列设立研发中心。

分析人士认为，内塔尼亚胡希望借疫苗快速接种，提振受疫情拖累的经济，为实现连任“加分”。以色列定于3月23日举行议会选举，内塔尼亚胡作为利库德集团领导人谋求连任总理。（杜鹃）（新华社专特稿）

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