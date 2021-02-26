人民网罗马2月25日电 （记者叶琦）春节期间，马耳他中国文化中心与当地机构开放合作，以互联网和社交媒体为主阵地，举办了一系列丰富多彩的演出、展览和虚拟体验活动，组织开展了露天展览、电影节、定制生肖邮票、“中国文化进校园”等线下活动，为马耳他友人带来了别开生面的“欢乐春节”以及别样的中国新年体验。

2月4日，地中海会议中心网站直播“欢乐春节”全球启动仪式暨开幕音乐会。2月7日，中国中央歌院版的《图兰朵》在马耳他地中海会议中心网站和马耳他执政党工党旗下的ONE TV电视台同步播出。美轮美奂的舞台场景、细致考究的服装道具，无与伦比的音乐感受，中国艺术家们的精湛演技和富有中国特色的编排让酷爱歌剧艺术的马耳他观众耳目一新，赞叹不已。2月8日，瓦莱塔皇家露天剧场在线播出《金箍棒》3D魔幻杂技剧并推出《金牛迎春》生肖设计虚拟展，线上线下、演展结合的方式让人耳目一新，街头驻足拍照和社交媒体上的互动留言相映成趣。

2月12日，中国牛年春节庆祝活动在怡东酒店举办，驻马耳他大使于敦海同马总统维拉、外长巴尔托洛共同出席并欣赏了现场播放的《弦乐兆丰年》新春交响音乐会和中马交流图片展。2月16日至25日，“大话春节”大型融媒体系列节目每日准时上线，十座中国城市，行走间体验民俗和非遗之美，浓浓中国年味跃然屏上，欢歌笑语与君共庆春来。与此同时，除了利用合作伙伴的网络资源，马耳他中国文化中心也利用自身社交媒体，举办中国歌剧舞剧云端演出季，依次上演《孔子》《祝福春天文艺演出》《新春音乐会》《李白》等4场演出；直播了《红梅花开》民族室内音乐会、《大河之源》原创民族舞剧和《弦音兆丰年》新春祝福交响音乐会，并推出《木色华光》木版年画虚拟展。

为了让更多朋友感受中国春节的浓浓年味，文化中心将专门面向当地市政厅和代表性武术机构开展《健康过大年》太极微课堂，与“美食马耳他”网站合作推广《中国味道》春节美食工作坊。2月26日，正月十五，文化中心约马耳他民众一起线上闹元宵，猜灯谜，包汤圆，马耳他艺术委员会网络媒体也将在线推出《元宵唐诗会》完整版。过了十五，静水流深地精彩继续，文化中心将启动“中国文化进校园”活动，让马耳他教师利用文化中心设计的标准课件讲述不同领域的“中国故事”。

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