人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国代表在人权理事会发言反对干涉斯里兰卡内政

2021年02月26日08:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔2月25日电 （记者张朋辉）2月25日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会第46届会议关于斯里兰卡的互动对话中发言，赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，反对外界干涉斯里兰卡内政。

陈旭表示，作为斯里兰卡的友好邻邦，中国真诚希望斯里兰卡保持政治稳定、民族团结和国家统一，祝愿斯里兰卡在国家发展的道路上取得更大成就。中方赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，推动经济社会可持续发展，提高人民生活水平，保障弱势群体权利，继续推进民族和解，打击恐怖主义。

陈旭表示，中方一贯反对将人权问题政治化和双重标准作法，反对借口人权问题干涉别国内政。我们对人权高专办向本届会议提交的涉斯里兰卡报告具有明显倾向性表示关切，对高专办未采用斯里兰卡政府权威信息表示遗憾。高专办报告提出所谓“预防性介入”概念、提议实施定向制裁等内容明显干涉斯内政，超出人权高专办职权。我们希望人权理事会、人权高专办恪守公正、客观、非选择性、非政治化等原则，尊重各国主权和政治独立，尊重各国为促进和保护人权所作努力，倡导建设性对话与合作，摒弃干涉各国内政和政治施压作法。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部