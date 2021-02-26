人民网布鲁塞尔2月25日电 （记者张朋辉）2月25日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会第46届会议关于斯里兰卡的互动对话中发言，赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，反对外界干涉斯里兰卡内政。

陈旭表示，作为斯里兰卡的友好邻邦，中国真诚希望斯里兰卡保持政治稳定、民族团结和国家统一，祝愿斯里兰卡在国家发展的道路上取得更大成就。中方赞赏斯里兰卡政府积极促进和保护人权，推动经济社会可持续发展，提高人民生活水平，保障弱势群体权利，继续推进民族和解，打击恐怖主义。

陈旭表示，中方一贯反对将人权问题政治化和双重标准作法，反对借口人权问题干涉别国内政。我们对人权高专办向本届会议提交的涉斯里兰卡报告具有明显倾向性表示关切，对高专办未采用斯里兰卡政府权威信息表示遗憾。高专办报告提出所谓“预防性介入”概念、提议实施定向制裁等内容明显干涉斯内政，超出人权高专办职权。我们希望人权理事会、人权高专办恪守公正、客观、非选择性、非政治化等原则，尊重各国主权和政治独立，尊重各国为促进和保护人权所作努力，倡导建设性对话与合作，摒弃干涉各国内政和政治施压作法。

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