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约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠死亡病例超250万例

2021年02月26日05:26 | 来源：新华网
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　　新华社纽约2月25日电 美国约翰斯·霍普金斯大学25日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间25日13时24分（北京时间26日2时24分），全球累计死亡病例超过250万例，达2502411例。

　　数据显示，全球累计确诊病例增至112786577例。美国累计确诊病例和死亡病例均为全球最多，分别为28348259例和506500例。

　　累计死亡病例较多的国家还有巴西、墨西哥、印度、英国和意大利等，累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、英国、俄罗斯和法国等。

　　这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区数据。

　　全球新冠死亡病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计死亡病例2020年9月28日增至100万例，2020年12月3日增至150万例，2021年1月15日增至200万例。从100万例增至150万例用时不到3个月，从150万例增至200万例用时43天，从200万例增至250万例用时仅41天。

(责编：胡永秋、牛镛)

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