一场在得克萨斯州发生的冬季风暴，因其影响及折射出的问题，成为整个美国乃至世界关注的焦点。

作者：于景浩 张梦旭 敬宜

连日来，美国南部得克萨斯州因暴雪低温天气导致的电力危机一直占据着不少美媒的重要时段和版面。许多媒体评论说，危机暴露出美国社会诸多问题，包括一些美国政客的虚伪言行，让遭受严寒伤害的得州民众倍感寒心。

“人们需要领导力和计划，然而现实是残酷的”

得克萨斯州科罗拉多市市长蒂姆·博伊德2月16日在社交媒体脸书发帖称，在困难时期照顾民众不是政府的工作，并表示“政府和电力供应商并不欠你们什么”“只有强者才能生存，弱者就该灭亡”。

对于博伊德的言论，《华尔街日报》评论说，在连续几天没有水和电的情况下，许多得州人感觉他们被政府抛弃了，他们感到困惑的是救援为什么没有更早到来。

一位叫奥康奈尔的网友在脸书上留言说：“我真不敢相信博伊德的评论如此麻木不仁。如果人们按月支付他们的水电账单，他们应该得到他们理应得到的服务。”另一位名叫丹尼尔·加德纳的网友说：“在如此猛烈的暴风雪来临时，人们需要领导力和计划，然而现实是残酷的!”

面对各方激烈批评，博伊德宣布辞职，并强调他不是以市长的身份而是以普通居民的身份在社交媒体发言。

“民众对泰德·克鲁兹的愤怒足以为整个电网供电”

美国媒体还发现，当得州数百万民众断水断电、忍冻挨饿之时，得克萨斯州共和党籍联邦参议员特德·克鲁兹17日却携家人前往墨西哥坎昆度假。克鲁兹起初辩称，他只是送妻女前往墨西哥，然后即刻返回。但克鲁兹妻子海蒂的手机信息遭曝光，显示他们一家前往墨西哥的真实目的就是为了“躲灾”，并准备待上好几天。虽然克鲁兹最后被迫缩短行程，于18日飞回得州，但美国舆论和网民对他的抨击没有停止。

得州发行量最大的日报《休斯敦纪事报》说：“得州民众对泰德·克鲁兹的愤怒足以为整个电网供电。”该报要求克鲁兹辞职，指出他“把个人行程放在得州人民的需要之前”，是“一个无能的政客”。

许多美国民众聚集在克鲁兹家门口，手持标语、高喊口号，要求他下台。得州共和党众议员迈克尔·麦考尔也在CNN节目中严厉抨击克鲁兹的行为。

更具讽刺意味的是，美国有线电视新闻网发现克鲁兹曾经多次批评在疫情期间外出度假的美国政客。他因此在社交媒体上赢得“坎昆克鲁兹”和“逃跑的特德”的绰号。网民评论说，克鲁兹自己就是“虚伪的化身”。

“不仅是电网，整个系统都存在巨大问题”

当前，电力危机虽有所缓解，但接踵而至的水危机、食物危机又让刚挺过严寒的得州人苦不堪言。得克萨斯是美国石油和天然气生产第一大州，本应是美国最不缺电的地方。然而，得州电网何以如此脆弱？这样的危机此前已有先例，为何至今却没有任何改进？

运营得州电网的得州电力可靠性委员会官员说，在14日夜间冬季风暴来临后，得州众多天然气、风能和火力发电厂因结冰而无法运转，造成电力供应急剧下降。而与此同时，为满足取暖需求，用电量却出现激增。

但是美国媒体并不认同这套说辞。美国有线电视新闻网在节目中说，此次冬季风暴并不是突然来临的，之前美国国家气象局就多次作出了预警。《华盛顿邮报》指出，早在2011年2月得州就发生过类似情况，事后联邦政府建议得州对基础设施采取更充分的防寒措施，但得州政府无动于衷。

·2月20日，美国得克萨斯州沃思堡，居民在断电的家中点燃蜡烛。图源：新华社/路透

在油气行业工作了25年的得州机械工程师罗森塔尔一针见血地指出：“这是得州能源系统的重大失败，不仅是电网，整个系统都存在巨大问题。追求利润最大化就意味着，除非设备坏了，否则就不会去修理它。”

冬季风暴也暴露出美国社会根深蒂固的种族和贫富鸿沟。据《华尔街日报》报道，大规模停电期间在得州首府奥斯汀，市中心和西侧较富裕社区从未断电，而拥有众多低收入居民和少数族裔的东部社区却连续数天没有通电。灯火通明与漆黑一片的“双城记”，相关照片在社交媒体上广为流传，让美国网民愤怒不已。

得州最大城市休斯顿公共卫生部门表示，许多居民迫于无奈不得不使用煤气炉取暖，导致该市一氧化碳中毒人数创历史新高，并有数人死亡。

一场在得克萨斯州发生的冬季风暴，因其影响及折射出的问题，成为整个美国乃至世界关注的焦点。围绕此次事件的各种争论还在持续，对于如何避免类似事件再次发生，美国民众似乎还没有得到清晰答案。（来源：环球人物）

(责编：郝江震、白宇)