人民网讯 2月26日，社科院国家金融与发展实验室、社科院金融研究所和中国社会科学出版社发布的《中国国家资产负债表2020》报告显示，2019年，中国675.5万亿元的社会净财富中，居民部门财富为512.6万亿元，占比为76%，居民人均财富约为36.6万元。从21世纪的前10年与后10年比较来看，居民财富占比下降了2.8个百分点，建议推进财富存量改革，大幅减少政府对资源的直接配置，更多引入市场机制和市场化手段，提高资源配置的效率和效益。

据《中国国家资产负债表2020》一书介绍，中国社会总资产已经由2017年的接近1400万亿元，上升到2019年的1655.6万亿元。考虑到2019年的社会总负债达到980.1万亿元，则社会净财富为675.5万亿元，人均社会净财富约为48.2万元。其中居民部门财富为512.6万亿元，居民人均财富约为36.6万元。从20年的时间跨度来看，中国财富规模大幅增长，充分反映出改革开放的巨大成就。

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