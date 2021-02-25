新华社达喀尔2月24日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心24日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达到3844799例，累计死亡102097例，累计治愈3408755例。

当前累计确诊病例数居非洲前几位的国家是南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚，其中南非报告的累计确诊和累计死亡病例数最多。

南非财政部长姆博韦尼24日发表财政预算报告时表示，未来两年内南非政府将投入超过100亿兰特（约合6.9亿美元）用于购买、运输新冠疫苗，以彻底实现群体免疫，从而阻止新冠病毒传播。

60万剂阿斯利康新冠疫苗24日运抵加纳首都阿克拉，该国由此成为全球首个通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）接收到疫苗的国家。

还有多个非洲国家近期将通过COVAX计划获取疫苗。塞内加尔卫生和社会行动部长萨尔日前对媒体表示，该国正等待通过COVAX计划获得的130万剂疫苗运抵。此外，津巴布韦预计将从该计划获得约115万剂疫苗。

纳米比亚卫生部长卡伦比·尚古拉24日说，COVAX计划预计将于3月向该国提供疫苗。尚古拉还表示，纳米比亚分配给疫苗接种计划的预算总额约为5.83亿纳元（约合4000万美元），其中4.85亿纳元用于疫苗的实际采购，将使全国实现60%的疫苗接种覆盖率。

马拉维卫生部24日表示，该国近期新冠确诊率呈下降趋势，新增确诊人数及住院人数也在下降，这是令人鼓舞的消息，表明政府采取的防控措施正在取得积极成效。卫生部同时强调，所有民众不应放松警惕，仍须严格遵守各项防控措施。（执笔记者：邢建桥；参与记者：张改萍、吴长伟、许正、张玉亮、赵宇鹏、荆晶、郑扬子、汪平）

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