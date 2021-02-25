新华社东京2月25日电（记者王子江）东京奥组委25日公布了针对下个月开始的奥运会火炬接力的防疫措施，在强调火炬接力肯定会如期开始的同时，也透露由于日本的入境限制政策，恐怕只有本土火炬手能参与这次火炬传递活动。

东京奥组委在当天举行的新闻发布会上透露，奥运会火炬将于3月25日在日本东北部遭受过2011年地震和海啸袭击的福岛开始传递，时间为期121天，遍及日本所有47个都道府县，直到7月23日晚抵达奥运会开幕现场。

奥组委首席运行官布村幸彦说，去年奥运会推迟之前，计划有大约300名国际火炬手参加接力活动，而现在因为新冠疫情原因，日本已经原则上禁止了所有外籍人士入境，这意味国际火炬手将很难参与。

按照当天公布的火炬接力防疫措施，沿途观众必须要佩戴口罩并避免人群聚集，也不要远离居住地观看接力活动。另外，组委会还希望观众不要欢呼和大声加油，而以鼓掌的形式表达对火炬手的支持。对于火炬接力结束后每天进行的庆祝活动，一般观众必须提前预约才能参加。

火炬手接力过程中最好佩戴口罩，如果距离其他人较远时，也可以摘掉口罩。火炬交接也不能面对面进行，所有火炬手都要避免身体接触，所有可能共用的物品在换手前都要消毒。防疫措施还规定，一旦出现人群过度拥挤时，火炬接力有可能随时取消。

对于此前有日本媒体报道，为了避免名人效应造成的人群聚集，明星火炬手有可能被排除在参与名单之列，布村幸彦否认了这种说法。不过他说，为了防止可能的风险，所有火炬手和媒体都不能在接力开始前30分钟透露当天参加接力的人员名单和具体地点。

火炬接力将是东京奥运会被推迟后进行的第一项大型活动，如果能够顺利重启，对于奥运会是一个重大利好消息。奥运会测试赛原计划在今年3月4日开始，由于去年底开始疫情恶化，东京都随后进入紧急状态，测试赛的重启日期被推迟到了4月份。

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