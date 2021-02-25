人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

德国去年第四季度GDP环比增长0.3%

2021年02月25日14:14 | 来源：新华社
小字号

新华社柏林2月24日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局24日发布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国去年第四季度国内生产总值（GDP）环比增长0.3%。

数据显示，经调整后，当季德国外贸和建筑业固定资本形成总额环比增加，对经济起到了支撑作用。但受新冠疫情封锁措施影响，德国国内家庭消费支出、政府支出以及机械和设备固定资本形成总额均环比下滑。当季德国经济同比下滑3.7%。

德国哈雷经济研究所专家阿克塞尔·林德纳当天对新华社记者表示，虽然新一波疫情和封锁措施使私人消费下降，但由于全球对制成品需求恢复，德国出口扩大。

为应对疫情，德国从去年11月初起关闭餐饮堂食和文体休闲设施，并于当月下旬收紧私人聚会人数限制等相关规定。其间，封锁措施一再被延长，最新防疫措施已延长至3月7日。

根据德国联邦统计局当天公布的最终数据，去年第一、二季度，德国经济分别环比下滑2.0%和9.7%，其中，第二季度创下自1970年有季度经济数据统计以来环比最大降幅。去年第三季度德国经济环比增长8.5%。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部