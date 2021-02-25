新华社柏林2月24日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局24日发布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国去年第四季度国内生产总值（GDP）环比增长0.3%。

数据显示，经调整后，当季德国外贸和建筑业固定资本形成总额环比增加，对经济起到了支撑作用。但受新冠疫情封锁措施影响，德国国内家庭消费支出、政府支出以及机械和设备固定资本形成总额均环比下滑。当季德国经济同比下滑3.7%。

德国哈雷经济研究所专家阿克塞尔·林德纳当天对新华社记者表示，虽然新一波疫情和封锁措施使私人消费下降，但由于全球对制成品需求恢复，德国出口扩大。

为应对疫情，德国从去年11月初起关闭餐饮堂食和文体休闲设施，并于当月下旬收紧私人聚会人数限制等相关规定。其间，封锁措施一再被延长，最新防疫措施已延长至3月7日。

根据德国联邦统计局当天公布的最终数据，去年第一、二季度，德国经济分别环比下滑2.0%和9.7%，其中，第二季度创下自1970年有季度经济数据统计以来环比最大降幅。去年第三季度德国经济环比增长8.5%。

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