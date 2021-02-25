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调查显示英国人对新冠疫苗接受度持续攀升

2021年02月25日14:12 | 来源：新华社
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新华社伦敦2月24日电（记者张家伟）英国牛津大学24日发布的一项新调查结果显示，英国超过四分之三的受访者表示他们“非常可能”会接种新冠疫苗，而5个月前这一比例仅为50%。

来自牛津大学、伦敦政治经济学院以及伦敦大学学院的学者基于一家民意调查公司的调查数据分析了英国民众对新冠疫苗的接受度，调查分别在去年10月以及今年2月开展，两次都获得了1200名以上受访者的回复。

最新结果显示，按年龄段来看，50岁以上人群对新冠疫苗的接受度超过90%，而所有成年受访者的接受度也超过80%；从性别来看，女性接种疫苗的意愿从第一次调查时的73.6%上升至现在的近88%；男性则从82%上升至接近90%。

但研究人员也发现，低收入人士平均来看接种疫苗的意愿较低。

参与这项调查的牛津大学教授本·安塞尔说，英国政府逐步放宽“禁足”措施的规划非常依赖新冠疫苗接种项目是否成功实施，这一调查结果为政策制定者提供了更深入的参考依据。

英国政府24日发布的数据显示，截至23日，该国已有超过1800万人接种第一剂新冠疫苗。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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