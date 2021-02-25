人民网联合国2月24日电 （记者李晓宏）第75届联大24日举行非正式会议，听取古特雷斯秘书长介绍其提出的“人权行动号召”倡议。英国、德国代表滥用会议，歪曲事实，将应对新冠肺炎疫情政治化，妄称新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”和“宗教迫害”。中国常驻联合国副代表戴兵当场予以坚决驳斥。

戴兵表示，英国和德国代表的发言是在传播政治虚假信息，企图挑起政治对抗，与会议初衷完全不符。中方强烈谴责这一虚伪做法。

戴兵表示，我想告诉英国代表，李文亮医生是中国抗疫行动中的优秀代表。他是眼科医生，不是所谓“吹哨人”。英国现在已经有12多万人被疫情夺去生命，请问英国的吹哨人是谁？我想告诉德国代表，你提及新疆时用的都是“据报道”，这对于外交官而言极不严肃。事实上，这些所谓“报道”都是个别反华势力编造的世纪谎言。新疆地区从来就不存在什么“种族灭绝”“强迫劳动”或“宗教迫害”。这些耸人听闻的说法完全源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。

戴兵指出，英国、德国的殖民历史和在战争中犯下的罪行，无时不在提醒我们，你们给这个世界制造的麻烦和罪恶够多了，真正该反省的是你们自己。我要正告你们，在疫情形势下，不要再散布政治病毒。国际社会需要团结合作抗疫，需要平等促进人权。

(责编：燕勐、常红)