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中国新冠疫苗运抵莫桑比克 总统发文感谢总理机场迎接

2021年02月25日14:10 | 来源：新华社
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新华社马普托2月25日电（记者聂祖国）由中国政府援赠、中国国药集团生产的新冠疫苗当地时间24日下午运抵莫桑比克首都马普托。莫总统纽西在社交媒体上发文向中国表示感谢。莫总理多罗萨里奥、卫生部长蒂亚戈、国防部长内托等莫方官员以及中国驻莫桑比克大使王贺军等前往机场迎接。

多罗萨里奥在致辞中表示，中国疫苗的到来对莫桑比克是一个历史性时刻，他代表莫政府和人民感谢中国政府和人民的义举。莫中友谊源远流长、历久弥坚。此次疫苗援助是落实两国元首对莫中抗疫合作特别是疫苗领域合作共识的有力举措。

王贺军表示，新冠疫情发生以来，中莫两国守望相助、共克时艰，谱写了动人的抗疫合作篇章。中方高度重视莫方迫切的疫苗需求，迅速采取行动向莫提供疫苗，莫成为最早接收中国疫苗的非洲国家之一。下一步，中方将进一步就疫苗合作同莫方对接，并愿为莫方采购疫苗提供便利。

本次运抵的中国疫苗是莫桑比克获得的首批新冠疫苗，将根据接种计划优先提供给一线医护人员等高风险人群。

截至24日，莫桑比克累计新冠确诊病例56920例，累计死亡病例608例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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