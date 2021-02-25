据美国哥伦比亚广播公司23日报道，美国的新冠肺炎疫情持续影响着美国小企业的经营状况，其中非洲裔运营的小企业受到的影响最为严重。非洲裔小企业主收入锐减的比例远高于白人小企业主，大量非洲裔运营的企业已永久关闭，还有很多非洲裔企业主称未来可能难以继续营业。

美国哥伦比亚广播公司报道称，美国一家税务服务公司对美国近3000家小企业的调查发现，非洲裔运营的小企业受疫情的影响最为严重。自疫情以来，53%的非洲裔小企业主收入下降了一半，而收入下降一半的白人小企业主比例为37%。调查还显示，非洲裔小企业主在为自己的企业建立网上业务时会遇到更多麻烦。

纽约联邦储备银行调查发现，在2020年2月至4月期间，非洲裔运营的企业数量下降了41%，是各种族运营企业中数量降幅最大的。很多非洲裔运营的企业已永久关闭。此外，2020年10月发布的一项民意调查显示，只有40%的受访非洲裔企业主预计会在接下来的6个月里继续营业。

报道称，非洲裔运营的企业处境艰难，部分原因是他们在疫情期间难以获得银行贷款。很多非洲裔企业主称他们被排除在小企业救助计划之外。

(责编：艾雯、刘叶婷)