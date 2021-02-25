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美专家：受新冠病毒变异株影响 春季美国病例或再次增长

2021年02月25日13:49 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间23日，有美国专家表示，尽管近日美国单日新增确诊病例有所下降，但是更易传播的新冠病毒变异株可能会使美国新增病例在春季出现新一轮增长。

根据美国疾病控制和预防中心当地时间23日更新的数据，目前美国已经报告了至少1932例英国、南非和巴西发现的新冠病毒变异株感染病例。其中英国发现的新冠病毒变异株感染病例为1881例，南非和巴西发现的变异株感染病例分别为46例和5例。

美疾控中心表示，这些数据仅是对阳性样本分析后得出的，并不能代表变异毒株在美国的实际传播情况。此前，已有美国专家表示，由于美国的基因测序工作做得少，因此实际感染人数可能远高于美国疾控中心公布的数字。

另据美国有线电视新闻网报道，有美国专家23日预测称，英国发现的新冠病毒变异株很可能会在春季推动美国病例出现新一轮增长。报道援引美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心生物学和遗传学专家特雷弗·贝德福德的话说，这一变异株可能在4月或5月导致新一轮波动。而接种疫苗、戴口罩和保持社交距离等措施将有助于阻止病毒进一步传播。

弗雷德·哈钦森癌症研究中心另一名传染病专家乔希·席费尔也表示，考虑到新冠病毒变异株的影响，很难阻止又一轮的病例增长。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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