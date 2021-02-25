宋晓华 勇琳琳 张 慧

青岛海关关员在监管市场采购出口货物。勇琳琳摄

青岛海关关员在监管市场采购出口货物。勇琳琳摄



据介绍，市场采购贸易方式试点是国家推动外贸创新发展和培育外贸新业态新模式的重要战略举措，指由符合条件的经营者在经国家主管部门认定的市场集聚区内采购、单票报关单商品货值在规定限额以内并在指定口岸办理出口商品通关手续的新型贸易方式。 个体户坐在家里就可以“卖全球”，这在以前是想都不敢想的事情，如今已成为青岛即墨国际商贸城商户的日常。市场采购贸易方式试点运行短短一个月，1639票、出口货值8.7亿元的货物，从青岛源源不断地发往97个国家和地区，实现首月业务“开门红”。

去年9月份，青岛即墨国际商贸城获批开展市场采购贸易试点，今年1月20日，试点正式运行。据青岛海关工作人员介绍，以前由于个体工商户不具备进出口资质，无法提供客户所需的增值税专用发票，出口要找代理公司。获批国家市场采购贸易方式试点后，企业准入门槛更低，凡在产业集聚区内的商户、贸易公司经备案后可以作为供货商参与到外贸环节中。

不仅准入门槛低，市场采购贸易方式还具有出口通关快、增值税免征不退、允许多个主体收汇等政策优势。在这种贸易方式下，小批量交易行为可以在法律允许下顺利申报出口，充分满足了个体商户们的出口需求，时间成本、经营成本、资金成本都得到有效降低。

“市场采购贸易方式为我们个体经营者提供了很好的出口渠道，不仅能免增值税，而且出口手续也方便快捷。”青岛即墨国际商贸城商户杨晓菲从事小商品批发，在韩国有固定客户，隔天往韩国发一次货，以前小商品杂货只能逐项申报，现在市场采购模式下可以归大类，实现“一次申报、一次查验、一次放行”，出口手续方便快捷了许多。

在青岛即墨国际商贸城，像杨晓菲一样被市场采购贸易方式惠及的商户还有很多。

“我们主要生产五金索具，生产规模小，增值税‘免征不退’无形中帮我们降低了生产成本，在国际市场中提升了竞争力。”青岛佳盛索具业务经理刘群表示，市场采购贸易方式出口享受增值税“免征不退”的政策红利，帮助这家生产型民营企业畅通了出口之路。

在全力抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，为推进市场采购贸易方式业务顺利开展，青岛海关所属即墨海关通过设置咨询专线、发放市场采购办事指南等方式，对商户、贸易公司等市场主体开展“一对一”指导。

同时，即墨海关还开辟了绿色通道和专门窗口，通过“预约加班”等通关便利措施，确保24小时提供高质量的通关监管服务，以市场采购贸易方式申报出口的商品，可享受海关24小时全程电子通关、简化申报、预约通关、快速验放等便利化举措，帮助更多中小微企业和个人商户参与对外贸易，培育外贸竞争新优势。

据了解，青岛下一步还将结合区域性经济发展特色，增强市场采购贸易方式对外贸的服务功能，驱动区域性生产企业转型发展，引导电商、金融、物流等多业态在试点集聚，推动更多青岛中小微企业和个人商户实现“卖全球”。

(责编：艾雯、刘叶婷)