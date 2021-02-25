本报记者 赵晓霞

2020年年末，家住山西的小宇向9所国外院校递交了留学申请，其中包括6所美国高校和3所加拿大高校。从读大二开始，小宇便为赴美国留学做准备。在递交留学申请时，虽然再三犹豫，他还是选择同时申请美国和加拿大的院校。“其实我很纠结，因为我的留学目标是到美国高校学习，选择的几所院校也是慎重考虑的结果，和我的专业也匹配，但考虑到国际形势、疫情等因素，保险起见，还是同时申请了加拿大院校。”小宇说。

小宇的做法是新冠肺炎疫情席卷全球以来不少中国学子的选择——同时申请多个国家/地区的院校。

提升申请成功率

启德教育相关留学专家表示，2020年上半年开始，受新冠肺炎疫情、各国签证政策、国际大环境等因素影响，为了提升留学申请成功率，不少中国学子开始选择同时申请多个国家/地区的院校，这其中又以申请美国和澳大利亚的准留学生居多，这些原本只申请美国或澳大利亚高校的学生选择联申英国、加拿大、中国香港等其它国家与地区的高校。

2020年启德留学客户服务数据也印证了这种趋势，66.1%申请美国高校理工科的学生联申了其它国家及地区，其中联申英国的占比最高；64.96%申请澳大利亚高校理工科的学生联申了其它国家与地区，其中联申英国占比最高，其次是中国香港，这也加剧了英国、中国香港等地的名校申请竞争。

小宇告诉记者，他周围的不少同学本来瞄准的是美国知名院校，但新冠肺炎疫情的暴发、国际形势的变化，让他们不得不改变原来的计划。“其实，美国知名院校的申请竞争越来越激烈，确实难度很大，再加上2020年的一些特殊因素，选择同时申请至少两个国家的院校的学生越来越多。”

联申英国院校学子增多

在各留学服务机构公布的2020客户联申数据中，都提到联申英国高校的学生比例加大。

根据启德教育发布的《2020英国留学报告》，“教育质量”与“学制较短”是中国学生选择留学英国的主要原因。

据英国大学招生服务中心（UCAS）发布的《2020年英国本科申请数据》显示，截至2020年6月30日，英国本科总申请人数超过65万，创4年来新高。其中，申请英国大学本科的中国内地学生，较2019年同期增长23%，达2.4万人。

相关专家表示，最近两年，越来越多的英国大学开始接受中国高考成绩直接申请本科大一。除了高考直申这个途径，英国本科升学还包括：通过A-Level或IB、AP成绩申请本科大一；通过本科预科课程衔接本科大一；通过国际大一文凭课程衔接本科大二。

早做规划是前提

在联申过程中，准留学生究竟该如何选择留学目的国，相关专家表示，不是增加了不同国家的院校申请，申请成功率就会提升，而是需要同时考量不同国家院校的主要申请材料是否相近。比如主申请美国方向的学生，需要准备的学术上的申请材料是日常成绩单（反映GPA水平），托福、AP等标准化考试成绩。而有了这些成绩，除了可以申请美国大学外，还同时满足了申请英国等英语国家和地区的申请条件和要求，所以是可以联申的。

“确实需要慎重，我在递交留学申请时，也有朋友出于专业考虑，劝我申请德国的院校，但我还是放弃了，因为申请德国留学所需的准备和申请美国的准备还是有所不同，短时期内调整并不现实。”小宇说。

而留学形势的变化，也让中国学子留学目的国的选择有了变化。2月5日，教育部发布2021年第1号留学预警——近期，澳大利亚多地连续发生我留学人员遭遇袭击的恶性事件，对我在澳留学人员的人身安全造成严重威胁。当前，全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻，国际旅行仍存在较大风险。教育部提醒广大留学人员，充分做好安全风险评估，谨慎选择赴澳或返澳学习。

就此，相关专家表示，类似的国际形势变化，还是会被纳入中国学子选择留学目的国时的考量中，也会对联申产生影响。但无论联申哪个国家，都应该早做规划，做好准备，才能真正地提升留学申请成功率。

(责编：艾雯、刘叶婷)