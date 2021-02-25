项文添

在英国留学的项文添牛年春节前展示中国结。

时光荏苒，白驹过隙，一转眼，我迎来了在异国的第二个春节。依稀记得，上一个春节，爸爸妈妈和我相聚在英国伦敦，喜悦之情溢于言表。伦敦有美食、美景，街上车水马龙、人来人往，唐人街张灯结彩，处处洋溢着中国春节的喜庆气氛。而牛年春节，因为新冠肺炎疫情，与以往有很大不同。

春节寓意着团圆，节日期间，亲人们共吃团圆饭、互相祝愿、共话美好未来的场景是多么温馨而美好。因为疫情，爸爸先后定了3次到英国的航班都被取消了，这个春节是我和妈妈不能与爸爸团聚的春节，这也是我第一次不能与父亲团聚的春节，心中莫名伤感，有一种被迫与亲人分开的难过，而这种伤感在我踏上留学旅程，从家里离开时都不曾体验过。

疫情还在继续，很多华人在牛年春节不能与亲人团聚。但静下心来想想，我们是幸运的——因为疫情肆虐之下，我们仍能体验亲人的思念，仍有与亲人再相聚的希望。

春节是中国农历新年，它应该是亲人们欢乐团聚、热闹喜庆的日子。面对肆虐的疫情，牛年春节虽然是不寻常的，但它也让我们燃起美好希望。面对困难，我们感恩过往，感恩我们变得坚强，感恩人性的光芒。这个别样的春节必将在我的人生中留下浓墨重彩。

（寄自英国）

(责编：艾雯、刘叶婷)