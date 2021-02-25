人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

别样的春节（留学记）

项文添
2021年02月25日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

在英国留学的项文添牛年春节前展示中国结。

时光荏苒，白驹过隙，一转眼，我迎来了在异国的第二个春节。依稀记得，上一个春节，爸爸妈妈和我相聚在英国伦敦，喜悦之情溢于言表。伦敦有美食、美景，街上车水马龙、人来人往，唐人街张灯结彩，处处洋溢着中国春节的喜庆气氛。而牛年春节，因为新冠肺炎疫情，与以往有很大不同。

春节寓意着团圆，节日期间，亲人们共吃团圆饭、互相祝愿、共话美好未来的场景是多么温馨而美好。因为疫情，爸爸先后定了3次到英国的航班都被取消了，这个春节是我和妈妈不能与爸爸团聚的春节，这也是我第一次不能与父亲团聚的春节，心中莫名伤感，有一种被迫与亲人分开的难过，而这种伤感在我踏上留学旅程，从家里离开时都不曾体验过。

疫情还在继续，很多华人在牛年春节不能与亲人团聚。但静下心来想想，我们是幸运的——因为疫情肆虐之下，我们仍能体验亲人的思念，仍有与亲人再相聚的希望。

春节是中国农历新年，它应该是亲人们欢乐团聚、热闹喜庆的日子。面对肆虐的疫情，牛年春节虽然是不寻常的，但它也让我们燃起美好希望。面对困难，我们感恩过往，感恩我们变得坚强，感恩人性的光芒。这个别样的春节必将在我的人生中留下浓墨重彩。 

（寄自英国）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部