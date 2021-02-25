本报记者 孙亚慧

日前，中国留学生在西班牙马德里展示“春节包”中的春节饰品。新华社记者 孟鼎博摄



她的话，道出了许多海外学子的心声。他们身在异国他乡，这一份份“春节包”背后是祖国母亲的思念，暖的是游子一颗颗漂泊的心。跨越山水重洋，“春节包”送去了防疫物资、送去了祖国的牵挂、送去了深情的节日祝福。 “有了‘春节包’在手，这个新春佳节我们过得温馨而踏实。”一位就读于德国马丁路德·哈勒维腾贝格大学的中国留学生如是说。

“用自身平安让祖国亲人心安”

在美国纽约，就读于霍夫斯特拉大学的中国学生张莹莹在春节前夕收到了一份特殊“年货”——中国驻外使领馆发放的“春节包”。这份新春礼物中既有口罩等防疫物品，同时，也有福字、新春挂历、慰问信等物品，是一份朴实而温暖的心意。

2月6日，中泰学人春节联欢会在线上举行，按最终统计数字，有超过26万人通过视频直播平台观看了这场联欢会，这其中既有在泰中国学生学者、华侨华人、泰国在华留学生，也有其他位于世界各地的观众。这台网络联欢会，将大家的心连在了一起。联欢会上的一幕让不少人难忘：在节目间隙，大家共同回顾了在抗击新冠肺炎疫情中，中泰两国学人守望相助，驻泰使馆为在泰留学人员发放“健康包”和“春节包”的视频。在泰中国学子感谢祖国的关心关爱，他们纷纷表示，将认真做好个人防护，“用自身平安让祖国亲人心安”。

不久前，在德国的中国留学生唐彬用视频记录了自己收到“春节包”的时刻：红彤彤的“春节包”摆放齐整，满是节日的暖意。他还特意打开手机，在“春节包”的领取现场同在国内的家人视频连线，让他们放心。“家人们在屏幕那端看到‘春节包’也都很感动，让我赶快发个朋友圈‘晒一晒’。疫情发生以来，我们总能收到国内送来的防疫物资。祖国是我们最强大的后盾。”唐彬说。

“乐了半天，这份礼物太走心了”

考虑到目前不同国家与地区的防疫政策不同，使领馆“春节包”的发放形式也不尽相同。

比如，中国驻埃及、奥地利、白俄罗斯、阿尔巴尼亚等国大使馆采取现场发放的形式；中国驻斯里兰卡大使馆，中国驻洛杉矶、大阪总领事馆则举办了简单却不失特色的线上发放仪式。还有一些使领馆选择了“无接触”配送，由物流公司派送这些满载心意的春节礼物。

在这些精心设计、购置、制作的“春节包”之中，常常有让人惊喜的故乡特产。比如大阪的“春节包”里放入了花生；比利时的“春节包”里装有满满一大包新疆骏枣；中国驻黑山大使馆发放的“春节包”里有使馆工作人员亲笔书写的新年贺卡，信封上还绘制了寄托美好寓意的花卉图案，精美又别致。

“在家乡过年时，我们常常会在摆放糖果的盘子旁边再摆上一盘花生，为的就是它‘长生果’这个别名，过年总想取个好彩头嘛！希望一家人健康快乐。”留学日本的李恩明说，他没想到“春节包”里还会放花生，自己收到时“乐了半天”。“这份礼物太走心了！”

在2月9日的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌介绍了中国驻外使领馆发放“春节包”的有关情况。汪文斌表示，已有170多个中国驻外使领馆陆续发出了数十万份“春节包”，更多的“春节包”还在路上。“小小‘春节包’，切切故乡情。每份‘春节包’虽然内容不同，传递的都是祖国深深的牵挂和浓浓的关爱，希望远在他乡的同胞们能够感受到新春佳节的氛围和家乡的年味儿。”汪文斌说。

“我们把温暖从这双手传递到那双手”

神气可爱的小牛玩偶、喜庆的红色围巾、象征牛年吉祥的瓷杯、包装精美的中国茶叶……这是中国驻西班牙大使馆为在西留学人员准备的新年福袋，其中还有优盘、书签等文创类产品，按学生们的话说，他们宛如拥有了一份“抽盲盒”的喜悦。

中国驻圣彼得堡总领事馆的“春节包”里干脆放上了“一顿大餐”：里面有大厨精心配制的“年夜饭”食材，包括北方菜、川菜、粤菜等不同版本，手工水饺、四喜丸子、腊卤制品……沉甸甸地塞满了整个篮子。

“2020年，是我们留学生展现风采的一年。我们奔波在异国他乡做志愿者，在帮助同学的过程中快速成长；我们还交了新朋友，从‘健康包’到‘春节包’，从彼此陌生到远远看见就能叫出名字，我们把温暖从这双手传递到那双手……”

这篇《爸妈你们别担心，我们会在匈牙利把春节过得很热闹》的随笔中，在匈学子讲述了他们一年多以来的成长。他们学会了相互照应、共渡难关，学会了珍惜现在、把握今天，也学会了更好地付出与分享。事实上，这也同样是许多中国留学生在过去一年里成长的缩影，道出了他们的心声。今天，他们更深刻地理解了“守望相助”四个字的意义；今天，他们心中更踏实也更有信心——因为身边有彼此，背后有祖国。海外学子坚信，经过寒冬磨砺，终会迎来春日暖阳，未来一定能与国内的亲人朋友更好地相聚、团圆。

(责编：艾雯、刘叶婷)