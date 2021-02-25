人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国快速发展 文化自信源泉（在跨文化交流中了解世界（五））

李涵深
2021年02月25日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

留学是什么，不同的人有不同的定义。

于我而言，2015年至2017年经国家公派，赴日本早稻田大学留学攻读双硕士学位这段留学经历，是700多个日日夜夜的成长累积，是两年修41个学分课程的思想碰撞，是东京到北京的游子归心，是一场跨文化的磨炼修行。

留学的最大挑战，在于全新的环境与文化。初到日本，由于生活、学习上的挑战，每当孤独无援之时，不同于国内的舒适区，我经历过短暂的情绪、心理的低谷，这种文化冲击是所有留学生的“必修课”。

在随后的两年中，我逐渐接触到了来自日本、新加坡、马来西亚等不同国家的同学，通过了解、体会不同的文化，学会了面对文化差异带来的挑战，尊重并欣赏多元文化。面对跨文化适应，在提升兼容并包能力、学习他国留学生的良好行为习惯和道德品质的同时，亦对中华文化有了更深入的理解。

因此，在逐步了解日本人的价值观、思维方式、行为方式之后，我们旅日留学生也积极传播中国文化。在课余，我参与中国留学人员友好联谊会等组织的活动，组织、筹划相关活动，展示中国文化。

更让我骄傲的是，在与外国同学的交流中，许多学生表达了对中国快速发展的敬佩之情，中国饮食、扫码支付、共享单车、网络购物等都让他们赞叹不已。他们不仅对中国的生活充满兴趣、乐于了解，一些同学还开始学习中文、参加“汉语桥”比赛、赴中国交流，这也提升了我的文化归属感与文化自信。

随着时间的推移，多元的思维方式碰撞锻炼了我多角度看待问题、批判性思考的能力，成为我成长中的宝贵财富。

除此之外，在适应留学生活的过程中，我改变了之前的行为方式，衣食住行、生活琐事都是亲力亲为，重大决定也需要自己做，学习过程中，还时常与他国学生合作协同，这些都增强了我的学习能力。

与此同时，留学还锻炼了我的日语、英语应用能力。掌握语言是适应跨文化交流的前提条件，早稻田大学授课基于英日双语开展，在不断的锻炼下，我从入学时的怯于开口到毕业时的日语N2水平，用自己的实际行动，得到了老师和同学的肯定。

回望那段留学经历，我跳出了舒适圈，了解认知了不同文化，这既离不开祖国快速发展提供的机会，更得益于国内教育养成的责任意识。

留学日本对我是挑战，也是机遇，不仅让我在知识上获益良多，更为我的博士生涯奠定了基础，而跨文化适应带来的成长，让我更有勇气迎接人生的考验。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部