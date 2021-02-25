李涵深

留学是什么，不同的人有不同的定义。

于我而言，2015年至2017年经国家公派，赴日本早稻田大学留学攻读双硕士学位这段留学经历，是700多个日日夜夜的成长累积，是两年修41个学分课程的思想碰撞，是东京到北京的游子归心，是一场跨文化的磨炼修行。

留学的最大挑战，在于全新的环境与文化。初到日本，由于生活、学习上的挑战，每当孤独无援之时，不同于国内的舒适区，我经历过短暂的情绪、心理的低谷，这种文化冲击是所有留学生的“必修课”。

在随后的两年中，我逐渐接触到了来自日本、新加坡、马来西亚等不同国家的同学，通过了解、体会不同的文化，学会了面对文化差异带来的挑战，尊重并欣赏多元文化。面对跨文化适应，在提升兼容并包能力、学习他国留学生的良好行为习惯和道德品质的同时，亦对中华文化有了更深入的理解。

因此，在逐步了解日本人的价值观、思维方式、行为方式之后，我们旅日留学生也积极传播中国文化。在课余，我参与中国留学人员友好联谊会等组织的活动，组织、筹划相关活动，展示中国文化。

更让我骄傲的是，在与外国同学的交流中，许多学生表达了对中国快速发展的敬佩之情，中国饮食、扫码支付、共享单车、网络购物等都让他们赞叹不已。他们不仅对中国的生活充满兴趣、乐于了解，一些同学还开始学习中文、参加“汉语桥”比赛、赴中国交流，这也提升了我的文化归属感与文化自信。

随着时间的推移，多元的思维方式碰撞锻炼了我多角度看待问题、批判性思考的能力，成为我成长中的宝贵财富。

除此之外，在适应留学生活的过程中，我改变了之前的行为方式，衣食住行、生活琐事都是亲力亲为，重大决定也需要自己做，学习过程中，还时常与他国学生合作协同，这些都增强了我的学习能力。

与此同时，留学还锻炼了我的日语、英语应用能力。掌握语言是适应跨文化交流的前提条件，早稻田大学授课基于英日双语开展，在不断的锻炼下，我从入学时的怯于开口到毕业时的日语N2水平，用自己的实际行动，得到了老师和同学的肯定。

回望那段留学经历，我跳出了舒适圈，了解认知了不同文化，这既离不开祖国快速发展提供的机会，更得益于国内教育养成的责任意识。

留学日本对我是挑战，也是机遇，不仅让我在知识上获益良多，更为我的博士生涯奠定了基础，而跨文化适应带来的成长，让我更有勇气迎接人生的考验。

(责编：艾雯、刘叶婷)